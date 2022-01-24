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24.01.2022 11:48
Рубрика: В мире

Британия отзовет некоторых сотрудников посольства на Украине

Текст: Юрий Когалов

Лондон принял решение вернуть на родину часть сотрудников британского посольства на Украине. Об этом проинформировали в МИД Соединенного Королевства.

Боррель: ЕС не собирается эвакуировать дипломатов с Украины

Как отметили в Форин-офисе "некоторые сотрудники посольства и члены их семей выводятся из Киева", однако это не скажется на работе дипмиссии, оно останется открытым и продолжит функционировать.

Ранее аналогичное решение приняли в Вашингтоне. Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть страну, а также разрешил сделать это части персонала дипломатического представительства.

В то же время в ЕС отказались от поспешных шагов. "Мы не собираемся делать то же самое, что США, поскольку мы не видим для этого каких-то конкретных причин", - заявил верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Глава европейской дипломатии подчеркнул, что "не стоит драматизировать ситуацию, пока идет переговорный процесс".

Москва неоднократно заявляла, что Россия не собирается нападать на Украину, все перемещения войск происходят на территории РФ и не должны волновать другие страны.

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