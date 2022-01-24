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24.01.2022 19:42
Рубрика: В мире

Бывший мэр Чикаго стал послом США в Японии

Текст: Александр Ленин
Бывший мэр Чикаго Рам Эмануэль возглавил посольство США в Японии. Накануне он вместе со своей супругой приземлился в международном токийском аэропорту Ханэда, сообщает телерадиокомпания TBS.
Фото: ALEX WONG / Getty Images via AFP Фото: ALEX WONG / Getty Images via AFP
Фото: ALEX WONG / Getty Images via AFP

По прибытии на территорию островного государства американец решил воздержаться от общения с прессой. Официальной причиной этого стали ограничения на фоне распространения коронавируса. Ожидается, что Эмануэль в ближайшее время опубликует видеообращение к японским гражданам.

В прежние годы Эмануэль занимал видный пост в администрации президента Барака Обамы. Как отмечают журналисты, именно тогда у него сложились крепкие партнерские отношения с нынешним американским лидером Джозефом Байденом. С 2003 по 2009 годы был членом палаты представителей от штата Иллинойс. В феврале 2011 года выиграл выборы мэра Чикаго. Спустя восемь лет оставил эту должность.

СМИ узнали о планах Байдена посетить Японию

Новоиспеченный посол США в Японии в ближайшее время приступит к подготовке официального визита американского президента Джо Байдена в Японию, который намечен на конец весны этого года. Хозяин Белого дома впервые посетит Страну восходящего солнца после своего вступления в должность.

По некоторым данным, Байден в ходе поездки на японский архипелаг примет участие в саммите лидеров государств-участниц Четырехстороннего диалога по безопасности QUAD (Австралия, Индия, США и Япония). Мероприятие пройдет в очном формате, если этому не помешают антиковидные рестрикции.

Фото: ТАСС
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Журналисты отмечают, что Рам Эмануэль имеет суровый нрав. По некоторым данным, однажды он послал одному из своих конкурентов дохлую рыбу, заставив соперника вспомнить небезызвестную сцену из кинофильма "Крестный отец". Эксперты отмечают, что для работы с японцами такие методы не вполне уместны и Эмануэлю предстоит поработать над "стилем общения" с партнерами, в том числе уделить большее внимание знакам и полунамекам, которые в ходу у представителей японской нации.

Новый посол США в Японии, которому в настоящий момент 62 года, по национальности еврей. Наряду с израильским имеет американское гражданство. Проходил военную службу в армии Израиля. Воспитывает двух дочерей и сына.

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