ЦБ приостановил покупку валюты по бюджетному правилу

Новости

Леонид Слуцкий: Делегация РФ не приемлет дискриминации в ПАСЕ 17:08
Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать канал “Русского радио” 17:04
Германия усилит военное присутствие НАТО в Румынии 16:52
В Минске прозвучат вальсы Штрауса 16:43
Подмосковный суд отправил в колонию бывших сотрудников ГИБДД за продажу прав 16:43
Мощный снегопад обрушился на Турцию, закрыт аэропорт в Стамбуле 16:38
Цена газа на торгах в Европе подскочила почти на 20% 16:21
Во владимирской колонии изобличили террористическую ячейку 16:19
Неизвестный открыл стрельбу в немецком вузе 16:10
В Подмосковье началась вакцинация подростков от коронавируса 15:58
Глава МИД Германии призвала не смешивать территорию НАТО с Украиной 15:54
Крымские музеи обжалуют передачу скифского золота Украине 15:45
Мишустин увеличил резервный фонд правительства почти на 140 млрд рублей 15:44
В Подмосковье водителя привлекли к ответственности за видео в интернете 15:42
Главврач рассказал, как изменились симптомы коронавируса 15:37
Путин встретится со студентами и олимпийцами 15:27
Песков назвал источник эскалации напряженности вокруг Украины 15:24
Песков оценил заявление главкома ВМС Германии Шенбаха по Крыму 15:24
Песков: "Просьба" Пекина не нападать на Украину во время Олимпиады - это фейк 15:19
Песков прокомментировал ситуацию на финансовых рынках 15:16
Агент Жиго сообщил, что летом футболист покинет "Спартак" 15:13
СМИ: Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT 15:11
Песков: Путин как главнокомандующий принимает меры для безопасности России 15:05
Малый театр расширил свою детскую программу 15:05
Мурашко: От коронавируса привились 70% взрослых россиян 15:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
За что фильм "Событие" удостоился "Золотого льва"
За что фильм "Событие" удостоился "Золотого льва"
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
24.01.2022 16:35
Рубрика: Экономика

ЦБ приостановил покупку валюты по бюджетному правилу

Текст: Роман Маркелов
Банк России приостанавливает покупку валюты для Минфина по бюджетному правилу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном ЦБ.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15.00 мск 24 января 2022 года. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков", - отмечается в сообщении регулятора.

Фото: REUTERS
Банк России предупредил о новой схеме телефонных мошенников

Решение о возобновлении покупки валюты для реализации бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, подчеркнули в Банке России.

В ЦБ также добавили, что отслеживают ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.

Банк России покупает валюту на открытом рынке по поручению Минфина равномерными долями, чтобы не создавать излишних колебаний (по крайней мере, так это работает в спокойной для финансового рынка обстановке). Минфин приобретает иностранную валюту и золото (драгметалл - с июля 2021 года) на дополнительные поступления от нефтегазовых доходов в соответствии с бюджетным правилом, когда средняя стоимость барреля нефти российской марки Urals находится выше цены отсечения (в 2022 году - 44,2 доллара, именно исходя из такой цены нефти сверстан федеральный бюджет). Объем покупок валюты рассчитывается по фактической разнице между реальной ценой и ценой отсечения. Когда стоимость нефти ниже цены отсечения, как это было, например, почти весь кризисный 2020 год, Минфин продает валюту и покупает рубли для финансирования дефицита федерального бюджета.

В начале января Минфин заявил, что направит на покупку валюты и золота с 14 января по 4 февраля 585,9 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота должен был составить 36,6 млрд рублей. Заявленный объем был рекордным за все время существования бюджетного правила, до этого максимальный объем закупок валюты и золота был в ноябре 2021 года - 518,2 млрд рублей (25,9 млрд рублей в день).

Рекордные закупки валюты и золота в резервы происходят на фоне максимальных за последние годы цен на нефть, приближающихся к 90 долларам за баррель марки Brent. При таких ценах на нефть российский фондовый рынок должен умеренно расти, а курс рубля - укрепляться. Но в последние две недели индексы МосБиржи и РТС снижаются, а рубль - дешевеет. Это происходит из-за усилившихся геополитических противоречий между Россией и Западом и постоянно появляющихся в зарубежных СМИ сообщениях так или иначе эскалирующих ситуацию.

Фото: istock
Прогноз: Курс рубля упадет до показателей марта 2020 года

В понедельник, 24 января, на российском фондовом рынке произошло новое резкое падение. Индексы МосБиржи и РТС падали на 7-10%, до уровней 2020 года (то есть, по сути, они потеряли весь достигнутый за прошлый год рост). Курс доллара на Московской бирже в понедельник впервые с октября 2020 года достиг уровня 79 рублей, евро впервые за полгода добирался до 89,5 рубля. В середине дня индексы и курс рубля немного откатились назад, но по-прежнему пребывали глубоко в "красной" зоне.

"Что касается рынков, здесь неправильно говорить о российских рынках в отрыве от международных. Все международные рынки не могут не реагировать на подобную атмосферу. И все рынки сейчас находятся на стадии "глубокого пессимизма". Всегда за такими периодами падения потом следуют периоды роста более или менее стремительного. Это нужно прекрасно понимать. Причем чем раньше наши оппоненты прекратят эти провокационные, истеричные действия, тем раньше произойдет снижение пессимистического настроя", - прокомментировал в понедельник ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Валютный рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Песков: Путин как главнокомандующий принимает меры для безопасности России
Курс евро на бирже превысил 89 рублей, доллар - 79 рублей
Пушилин рассказал о появлении в Донбассе ПТРК Javelin
Сенатор Андрей Климов: Военная помощь США превращает Украину в анти-Россию
Убийство семьи под Омском организовала 14-летняя школьница
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф