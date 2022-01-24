ЦБ приостановил покупку валюты по бюджетному правилу

"Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15.00 мск 24 января 2022 года. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков", - отмечается в сообщении регулятора.

Решение о возобновлении покупки валюты для реализации бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, подчеркнули в Банке России.

В ЦБ также добавили, что отслеживают ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.

Банк России покупает валюту на открытом рынке по поручению Минфина равномерными долями, чтобы не создавать излишних колебаний (по крайней мере, так это работает в спокойной для финансового рынка обстановке). Минфин приобретает иностранную валюту и золото (драгметалл - с июля 2021 года) на дополнительные поступления от нефтегазовых доходов в соответствии с бюджетным правилом, когда средняя стоимость барреля нефти российской марки Urals находится выше цены отсечения (в 2022 году - 44,2 доллара, именно исходя из такой цены нефти сверстан федеральный бюджет). Объем покупок валюты рассчитывается по фактической разнице между реальной ценой и ценой отсечения. Когда стоимость нефти ниже цены отсечения, как это было, например, почти весь кризисный 2020 год, Минфин продает валюту и покупает рубли для финансирования дефицита федерального бюджета.

В начале января Минфин заявил, что направит на покупку валюты и золота с 14 января по 4 февраля 585,9 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота должен был составить 36,6 млрд рублей. Заявленный объем был рекордным за все время существования бюджетного правила, до этого максимальный объем закупок валюты и золота был в ноябре 2021 года - 518,2 млрд рублей (25,9 млрд рублей в день).

Рекордные закупки валюты и золота в резервы происходят на фоне максимальных за последние годы цен на нефть, приближающихся к 90 долларам за баррель марки Brent. При таких ценах на нефть российский фондовый рынок должен умеренно расти, а курс рубля - укрепляться. Но в последние две недели индексы МосБиржи и РТС снижаются, а рубль - дешевеет. Это происходит из-за усилившихся геополитических противоречий между Россией и Западом и постоянно появляющихся в зарубежных СМИ сообщениях так или иначе эскалирующих ситуацию.

В понедельник, 24 января, на российском фондовом рынке произошло новое резкое падение. Индексы МосБиржи и РТС падали на 7-10%, до уровней 2020 года (то есть, по сути, они потеряли весь достигнутый за прошлый год рост). Курс доллара на Московской бирже в понедельник впервые с октября 2020 года достиг уровня 79 рублей, евро впервые за полгода добирался до 89,5 рубля. В середине дня индексы и курс рубля немного откатились назад, но по-прежнему пребывали глубоко в "красной" зоне.

"Что касается рынков, здесь неправильно говорить о российских рынках в отрыве от международных. Все международные рынки не могут не реагировать на подобную атмосферу. И все рынки сейчас находятся на стадии "глубокого пессимизма". Всегда за такими периодами падения потом следуют периоды роста более или менее стремительного. Это нужно прекрасно понимать. Причем чем раньше наши оппоненты прекратят эти провокационные, истеричные действия, тем раньше произойдет снижение пессимистического настроя", - прокомментировал в понедельник ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).