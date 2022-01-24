Новости

Власти Греции разослали экстренное предупреждение о снегопаде 14:06
В Минске пройдет международная конференция о геноциде в годы ВОВ 13:58
Женщины заняли большинство министерских кресел в правительстве Чили 13:57
В Совфеде обсудят деятельность "ставленников антироссийских центров" 13:50
Глава ВОЗ назвал условие завершения пандемии COVID-19 в этом году 13:49
Ученые нашли 100 таинственных частиц Х на Большом адронном коллайдере 13:48
В России за три года создадут 210 образовательно-производственных кластеров 13:26
Трассу М-12 планируется построить в два раза быстрее - за три года 13:22
Новый "Человек-паук" обошел "Короля льва" и "Мир Юрского периода" 13:18
Число самозанятых в России достигло четырех миллионов 13:17
Почта России разрешила оплачивать любые посылки картой курьеру 13:16
Хуснуллин заявил о перевыполнении плана по дорожному строительству 13:14
Российский фондовый рынок вернулся к уровням конца 2020 года 12:59
Комитет Госдумы поддержал проект о местном самоуправлении 12:58
Кабмин выделит 11 млрд рублей под новую развязку на ЦКАД 12:57
Мишустин упростил закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями 12:57
Врач назвал продукты для профилактики ОРВИ и гриппа 12:56
В Подмосковье подняли зарплаты учителям и воспитателям 12:47
В Подмосковье одинокие пенсионеры получат надбавку к пенсии 12:40
Курс доллара на бирже превысил 78 рублей впервые с весны прошлого года 12:38
В ДНР заявили о подготовке ВСУ к наступлению 12:37
Трейлер: второй сезон "Чикатило" Сарика Андреасяна выйдет весной 12:35
У советника орловского губернатора прошли обыски 12:29
ЦБ отложил на полгода новый порядок для кредитных историй 12:19
Стартовали работы по организации энергоснабжения технологической долины МГУ 12:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экраны вышел фильм группы "Ж"
На экраны вышел фильм группы "Ж"
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
24.01.2022 13:17
Рубрика: Экономика

Число самозанятых в России достигло четырех миллионов

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Число официально зарегистрированных самозанятых в России достигло четырех миллионов человек. Эту цифру опубликовала Федеральная налоговая служба (ФНС). В ведомстве уточнили, что с момента появления налога на доход самозанятых в 2019 году в таком статусе в стране было около трех миллионов человек (не всегда зарегистрированных).

Фото: iStock
Эксперты посчитали, сколько получают самозанятые

По данным ФНС, за период действия специального налогового режима доходы самозанятых превысили 882 миллиарда рублей. При этом самозанятые сформировали более 610 миллионов чеков. Средний чек составляет 1446 рублей.

Как отметили в ФНС, в 2022 году ежедневно в качестве новых плательщиков налога на профессиональный доход регистрируются более семи тысяч человек. Основные направления их деятельности - услуги такси, а также сфера ремонта, службы маркетинга, доставки товаров и аренды квартир. Наиболее высокооплачиваемые профессии самозанятых - консультант, проектировщик, в IT-сфере, юриспруденции.

Самые высокие доходы в пересчете на одного самозанятого зафиксированы в Москве, Подмосковье, в Татарстане, на Чукотке и в Санкт-Петербурге.

В ФНС также отмечают, что средний возраст самозанятых составляет 35 лет. По количеству самозанятых лидируют Санкт-Петербург, Чеченская Республика, Тюменская, Воронежская и Нижегородская области.

Экономика Работа Занятость Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС

Главное сегодня

Сенатор Андрей Климов: Военная помощь США превращает Украину в анти-Россию
Боррель: ЕС не собирается эвакуировать дипломатов с Украины
В МИД РФ заявили, что ждут письменный ответ США по гарантиям безопасности
В ДНР заявили о подготовке ВСУ к наступлению
Убийство семьи под Омском организовала 14-летняя школьница
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф