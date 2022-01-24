Число самозанятых в России достигло четырех миллионов

Число официально зарегистрированных самозанятых в России достигло четырех миллионов человек. Эту цифру опубликовала Федеральная налоговая служба (ФНС). В ведомстве уточнили, что с момента появления налога на доход самозанятых в 2019 году в таком статусе в стране было около трех миллионов человек (не всегда зарегистрированных).

По данным ФНС, за период действия специального налогового режима доходы самозанятых превысили 882 миллиарда рублей. При этом самозанятые сформировали более 610 миллионов чеков. Средний чек составляет 1446 рублей.

Как отметили в ФНС, в 2022 году ежедневно в качестве новых плательщиков налога на профессиональный доход регистрируются более семи тысяч человек. Основные направления их деятельности - услуги такси, а также сфера ремонта, службы маркетинга, доставки товаров и аренды квартир. Наиболее высокооплачиваемые профессии самозанятых - консультант, проектировщик, в IT-сфере, юриспруденции.

Самые высокие доходы в пересчете на одного самозанятого зафиксированы в Москве, Подмосковье, в Татарстане, на Чукотке и в Санкт-Петербурге.

В ФНС также отмечают, что средний возраст самозанятых составляет 35 лет. По количеству самозанятых лидируют Санкт-Петербург, Чеченская Республика, Тюменская, Воронежская и Нижегородская области.