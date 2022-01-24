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24.01.2022 18:01
Рубрика: Экономика

Что будет с удаленной занятостью после пандемии

Текст: Елена Манукиян
Дистанционную занятость после пандемии может заменить гибридный формат работы, считает ведущий научный сотрудник Центра финансов социльной сферы НИФИ Минфина Наталья Локтюхина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Если коронавирус в один прекрасный день исчезнет, то удаленный формат работы никуда не денется, но большинство дистанционных работников перейдут на гибридный формат занятости (офис+удаленка)", - сказала она. По словам эксперта, например, образование уже никогда не будет прежним: онлайн-занятия частично сохранятся, даже если преподаватели и вернутся в аудитории.

Фото: iStock
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Однако Локтюхина обратила внимание, что развитие удаленной занятости в России ограничено отраслевой структурой экономики: во многих сферах она в принципе невозможна. Например, в 2020 году более 25 млн человек были квалифицированными и неквалифицированными рабочими, операторами производственных установок и машин, сборщиками и водителями, то есть - работать могли только на стационарном рабочем месте.

По результатам опроса, проведенного в сентябре 2021 года Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), более 60% организаций готовы держать сотрудников на дистанте в период пандемии, но на постоянной основе удаленную занятость планируют сохранить только 14% компаний. Промышленные компании чаще остальных отвечали, что откажутся в будущем от дистанционной занятости.

Сегодня дистанционная работа наиболее распространена среди офисных служащих, программистов, творческих работников, различного рода консультантов, аналитиков, ученых, работников страхового и финансового сектора. Именно в связи с пандемией на удаленный формат перешла сфера образования

В том или ином виде удаленные и гибридные форматы работы неизбежно сохранятся, считает руководитель CEO компании Илья Макаров. По его словам, такой формат уже привычный для разработчиков, которые вполне могут решать все задачи удаленно. "После пандемии планируем сохранить гибридный режим работы, - говорит гендиректор Planeta.ru Федор Мурачковский. - Мне не так важно присутствие человека в офисе, как результат, который он показывает".

Гибкие и распределенные офисы сегодня больше не ассоциируются с локдаунами, уверен директор по продажам "Маngo Office" Александр Шикинов. "После отмены ограничений гибридный график сохранится и будет активно использоваться всеми подразделениями нашей компании", - подчеркнул он.

"В нашей компании еще до пандемии был принят гибридный формат: то есть часть сотрудников работала из дома, а в офисе появлялась на важных собраниях или для решения командных задач. Заметных отличий мы не наблюдаем от работы из дома и в офисе", - рассказал гендиректор IT-компании Distillery Анар Бабаев.

По мнению руководителя компании-разработчика искусственного интеллекта Александра Беренова, эффективность работы зависит от рабочей культуры человека, поэтому безответственные люди на "удаленке" перестают работать вообще, а ответственные начинают перерабатывать. У многих сдвигается режим ближе к ночи. Некоторые сотрудники без коллектива чувствуют себя неуверенно. "Поэтому нужно проводить выезды и обязательно общаться", - заключил он, отдав свой голос в пользу гибридной занятости.

"И мы вернемся к добровольному выбору режима работы сотрудников", - говорит руководитель юридической компании Анастасия Кучерена. "Поскольку KPI юриста - это выигранные дела и оказанные консультации, то мы не привязываем сотрудника к рабочему месту. Однако, довольно большой части сотрудников удобнее работать в офисе", - считает она.

Экономика Работа Занятость Рынок труда

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