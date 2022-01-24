Делегация России покинет сессию ПАСЕ при ущемлении ее прав

Российская делегация откажется участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если каким-то образом будут ущемляться ее права. Об этом заявили глава делегации, заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой, а также председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Участники зимней сессии ПАСЕ по инициативе представителей Литвы и Украины оспорили полномочия делегации РФ.

"Наша позиция остается неизменной: любое ущемление в правах наших парламентариев приведет к тому, что мы покинем сессию. Мы готовы работать только на равноправной основе, пользуясь всеми правами, предусмотренными уставом организации", - написал Толстой в своем Telegram-канале. Вице-спикер отметил, что решение по полномочиям делегации РФ должно быть принято 26 января.

"Будем надеяться на здравый смысл наших европейских коллег, которые не пойдут на поводу у провокаторов", - подчеркнул он.

В свою очередь Леонид Слуцкий напомнил, что после возвращения России в 2019 году в ПАСЕ это третья попытка оспорить полномочия ее делегации, а предыдущие - в 2020 и 2021 годах - "завершились провалом русофобов в Ассамблее".

"Мы не приемлем никакой дискриминации, никаких санкций или поражения в правах делегации России", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале, комментируя высказывание Толстого.