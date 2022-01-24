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Дэвид Теннант озвучит персонажа в сериале о шоу по настольной игре

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    24.01.2022, 16:33
Текст:   Кузьма Домов

Британский актер Дэвид Теннант, ставший самым любимым Десятым Доктором в долгоиграющей островной телеэпопее "Доктор Кто", известен многими талантами, среди которых - озвучка анимационных проектов. Ранее он блестяще справился с этой задачей в новых "Утиных историях", подарив новый голос (и шотландский акцент) Скруджу МакДаку.

На очереди, согласно информации портала Collider, его участие в мультипликационном сериале "Легенда Вокс Машины" (The Legend of Vox Machina), основанном на веб-шоу Critical Role, в котором профессиональные актеры озвучивания собираются вместе и играют в настольные игры, преимущественно в Dungeons & Dragons. В начале был создан 22-минутный анимированный спецэпизод. В 2019 году в рамках кампании по сбору средств на платформе Kickstarter для разработки продолжения создателям удалось привлечь искомую сумму за считаные минуты, и общий объем пожертвований, который составил 11 миллионов долларов, позволил замахнуться на большее - сезон из 10 эпизодов. После того, как проектом заинтересовались в Amazon, сериал был сразу продлен на второй сезон, а количество серий увеличилось до двадцати четырех.

Анимированные персонажи "Легенды" заговорят голосами Дэвида Теннанта, Доминика Монагана ("Властелин Колец", "Остаться в живых"), Стефани Беатрис ("Бруклин 9-9"), Фелиция Дэй ("Сверхъестественное"), Индира Варма ("Игра престолов") и другие.

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