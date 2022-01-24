ФНС разъяснила, как рассчитать налог на проценты по банковским депозитам

Новый налог на проценты по вкладам впервые предстоит заплатить ряду держателей депозитов к концу 2022 года. В Федеральной налоговой службе (ФНС) разъяснили для "Российской газеты", как правильно рассчитать необлагаемый налогом доход от банковских вкладов.

Де-юре в России налогообложение процентов, полученных с банковских вкладов, действует с 1 января 2021 года. Но впервые налог на доходы физлиц (НДФЛ, ставка 13%) с них будет уплачиваться владельцами вкладов в конце 2022 года по процентам, полученным за 2021 год. Необлагаемая сумма рассчитывается по формуле: 1 млн рублей умножается на ключевую ставку ЦБ на 1 января данного года. "То есть главное - это именно сумма дохода от вкладов за год, так как размер вклада и ставка могут нивелировать эффект друг друга", - подчеркнули в ФНС.

Банки будут самостоятельно передавать налоговикам данные по доходности вкладов, поэтому клиенту подавать декларацию не нужно. ФНС сама пришлет уведомление плательщику, если доходы по его вкладам превысят необлагаемую базу. Останется только заплатить (в личном кабинете на сайте ФНС, в банке и т.д.) до 1 декабря 2022 года.

Рассмотрим пример. В 2020 году физлицо открывает вклад на 710 000 рублей по ставке 4,5%. В июле 2021 года срок вклада закончился, общий доход за 2021 год составил 31 950 рублей. Налогоплательщик сразу же перекладывает эти 710 тысяч рублей в другой банк уже по ставке 8%. Проценты при этом выплачиваются ежемесячно. Таким образом, по новому вкладу до конца 2021 года гражданин получит еще 23 666 рублей.

"Совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный в 2021 году, составит 55 616 рублей. Ключевая ставка Банка России на 1 января 2021 года составляла 4,25%, то есть необлагаемый процентный доход физического лица за год - 42 500 рублей. В результате сумма налога к уплате составит: (55 616 рублей - 42 500 рублей) х 13% = 1705 рублей", - рассказали в ФНС.

Рассмотрим другой пример, когда гражданин открыл в январе 2021 года вклад на два года по ставке 3,5%. Размер вклада 1 100 000 рублей. Выплаты ежемесячно. Доход, полученный по итогам 2021 года, составит 35 291 рубль, что ниже необлагаемого минимума в 42 500 рублей. НДФЛ в этом случае платить не придется.

Банки будут сами передавать данные по выплаченным процентам налоговикам. Подача декларации не потребуется

"Так как гражданин открывал вклад на два года, то условия по ставке в 3,5% сохраняются и в 2022 году. На начало этого года ставка ЦБ составляет уже 8,5%, то есть необлагаемый минимум вырос до 85 000 рублей. Вклад пополняемый, гражданин в январе 2022 года положил еще 1 000 000 рублей на этот же вклад. Итого на вкладе уже 2 100 000 рублей. По итогам 2022 года доход с этого вклада составит 70 583 рублей, что снова ниже необлагаемого минимума в 2022 году. НДФЛ платить не придется", - пояснили в ФНС.

Инфографика РГ / Александр Чистов / Роман Маркелов

Проценты, выплаченные вкладчику по валютным счетам, будут пересчитываться в рубли по официальному курсу Банка России на день фактического получения этого дохода. При этом изменение размера валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями, при расчете суммы НДФЛ не учитывается, напоминают в ФНС. Также под налогообложение не попадают доходы по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых, а также процентные доходы по счетам эскроу, добавили в налоговой службе.

Как рассчитала замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина для "Российской газеты", при "пассивном" размещении (продлении вклада на стандартных условиях) сумма вклада, проценты по которой за 2021 год не будут облагаться налогом, в среднем может составлять около 850-900 тысяч рублей, так как даже относительно низкие ставки, устанавливаемые при открытии вкладов в прошлом году, превышали значение ключевой ставки на начало 2021 года.

Что происходит на бирже

ЦБ на фоне колебаний на бирже приостановил в понедельник покупку валюты для минфина по бюджетному правилу.

"Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15.00 мск 24 января 2022 года. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков", - отмечается в сообщении регулятора. Решение о возобновлении покупки валюты для реализации бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, подчеркнули в Банке России.

В ЦБ также добавили, что отслеживают ситуацию на финансовом рынке и имеют достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.

Банк России покупает валюту на открытом рынке по поручению минфина равномерными долями, чтобы не создавать излишних колебаний (по крайней мере так это работает в спокойной для финансового рынка обстановке). Минфин приобретает иностранную валюту и золото на дополнительные поступления от нефтегазовых доходов в соответствии с бюджетным правилом, когда средняя стоимость барреля нефти российской марки Urals находится выше цены отсечения (в 2022 году - 44,2 доллара). Объем покупок валюты рассчитывается по фактической разнице между реальной ценой и ценой отсечения. Когда стоимость нефти ниже цены отсечения, минфин продает валюту и покупает рубли для финансирования дефицита бюджета.

В начале января минфин заявил, что направит на покупку валюты и золота с 14 января по 4 февраля 585,9 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота должен был составить 36,6 млрд рублей. Заявленный объем был рекордным за все время существования бюджетного правила, до этого максимальный объем закупок валюты и золота произошел в ноябре 2021 года - 518,2 млрд рублей (25,9 млрд рублей в день).

Рекордные закупки валюты и золота в резервы происходят на фоне максимальных за последние годы цен на нефть, приближающихся к 90 долларам за баррель марки Brent. При таких ценах на нефть российский фондовый рынок должен умеренно расти, а курс рубля - укрепляться. Но в последние две недели индексы МосБиржи и РТС снижаются, а рубль - дешевеет. Это происходит из-за усилившихся геополитических противоречий между Россией и Западом и постоянно появляющихся в зарубежных СМИ сообщениях, так или иначе эскалирующих ситуацию.

В понедельник, 24 января, на российском фондовом рынке произошло новое резкое падение. Индексы МосБиржи и РТС падали на 7-10%, до уровней 2020 года. Курс доллара на Мосбирже в понедельник впервые с октября 2020 года достиг уровня 79 рублей, евро впервые за полгода добирался до 89,5 рубля. В середине дня индексы и курс рубля немного откатились назад, но по-прежнему пребывали глубоко в "красной" зоне.

"Что касается рынков, здесь неправильно говорить о российских рынках в отрыве от международных . Все международные рынки не могут не реагировать на подобную атмосферу. И все рынки сейчас находятся на стадии "глубокого пессимизма". Всегда за такими периодами падения потом следуют периоды роста более или менее стремительного. Это нужно прекрасно понимать. Причем чем раньше наши оппоненты прекратят эти провокационные, истеричные действия, тем раньше произойдет снижение пессимистического настроя", - прокомментировал в понедельник ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).