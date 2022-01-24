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24.01.2022 17:39
Рубрика: Экономика

"Газпром": Запасы газа в ПХГ Европы находятся на исторических минимумах

Текст: Алексей Рыбин, Тихонов Сергей

В "Газпроме" заявили, что запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на исторически низком уровне. Информацию об этом со ссылкой на Gas Infrastructure Europe компания опубликовала в своем Telegram-аккаунте.

Цена газа на торгах в Европе подскочила почти на 20%

По данным GIE, на 22 января запасы газа в ПХГ Европы составляют 46,6 млрд кубометров. При этом отбор достиг 34,3 млрд кубометров, а заполненность хранилищ составляет 43%.

В хранилищах крупнейшего потребителя газа в ЕС - Германии - содержится 9,75 млрд кубометров топлива (заполненность 41,7%). Меньше всего газа осталось в Австрии - там ПХГ заполнены лишь на 26% (2,4 млрд кубометров)

Всего же, по данным GIE, а последнюю неделю в европейские ПХГ закачано 1,7 млрд кубометров топлива.

Согласно собственным данным "Газпрома", заполненность ПХГ на Украине также находится на минимуме.

"На 22 января она снизилась до 12,1 млрд куб. м. Это на 44,6% (на 9,7 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 3,2 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года. А на сегодня запасы в ПХГ Украины "провалились" уже ниже 12 млрд куб. м", - сообщает компания.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром

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