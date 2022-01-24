Новости

Леонид Слуцкий: Делегация РФ не приемлет дискриминации в ПАСЕ 17:08
Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать канал “Русского радио” 17:04
Германия усилит военное присутствие НАТО в Румынии 16:52
В Минске прозвучат вальсы Штрауса 16:43
Подмосковный суд отправил в колонию бывших сотрудников ГИБДД за продажу прав 16:43
Мощный снегопад обрушился на Турцию, закрыт аэропорт в Стамбуле 16:38
Цена газа на торгах в Европе подскочила почти на 20% 16:21
Во владимирской колонии изобличили террористическую ячейку 16:19
Неизвестный открыл стрельбу в немецком вузе 16:10
В Подмосковье началась вакцинация подростков от коронавируса 15:58
Глава МИД Германии призвала не смешивать территорию НАТО с Украиной 15:54
Крымские музеи обжалуют передачу скифского золота Украине 15:45
Мишустин увеличил резервный фонд правительства почти на 140 млрд рублей 15:44
В Подмосковье водителя привлекли к ответственности за видео в интернете 15:42
Главврач рассказал, как изменились симптомы коронавируса 15:37
Путин встретится со студентами и олимпийцами 15:27
Песков назвал источник эскалации напряженности вокруг Украины 15:24
Песков оценил заявление главкома ВМС Германии Шенбаха по Крыму 15:24
Песков: "Просьба" Пекина не нападать на Украину во время Олимпиады - это фейк 15:19
Песков прокомментировал ситуацию на финансовых рынках 15:16
Агент Жиго сообщил, что летом футболист покинет "Спартак" 15:13
СМИ: Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT 15:11
Песков: Путин как главнокомандующий принимает меры для безопасности России 15:05
Малый театр расширил свою детскую программу 15:05
Мурашко: От коронавируса привились 70% взрослых россиян 15:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
За что фильм "Событие" удостоился "Золотого льва"
За что фильм "Событие" удостоился "Золотого льва"
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
Для городов Арктики разработали единый дизайн-код
24.01.2022 16:52
Рубрика: В мире

Германия усилит военное присутствие НАТО в Румынии

Текст: Юрий Когалов

Германия направит свои истребители в Румынию, чтобы усилить свое участие в патрулировании НАТО воздушного пространства в регионе. Об этом проинформировали в оборонном ведомстве ФРГ.

Глава МИД Германии призвала не смешивать территорию НАТО с Украиной

Как заявили в министерстве, дополнительные силы будут направлены в Румынию в феврале. Представитель минобороны подчеркнул, что "это было давно запланировано, теперь реализуется".

Ранее стало известно, что в Восточную Европу дополнительные силы направят и другие члены Североатлантического альянса. Так, Дания направит фрегат в Балтийское море и доставит в Литву четыре истребителя F-16. Испания присоединит свои корабли к военно-морским силам НАТО, кроме того, Мадрид изучает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция выразила готовность перебросить в Румынию свои войска. Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35, а также приведут один корабль и наземные подразделения в резерв для сил реагирования НАТО. США рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в Восточной Европе.

В мире Европа Германия В мире Европа Румыния Международные организации НАТО

Главное сегодня

Песков: Путин как главнокомандующий принимает меры для безопасности России
Курс евро на бирже превысил 89 рублей, доллар - 79 рублей
Пушилин рассказал о появлении в Донбассе ПТРК Javelin
Сенатор Андрей Климов: Военная помощь США превращает Украину в анти-Россию
Убийство семьи под Омском организовала 14-летняя школьница
"Мы долго запрягали": Сергей Лавров подвел дипломатические итоги года
Генсек ОДКБ назвал зачинщиков беспорядков в Казахстане