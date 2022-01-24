Германия усилит военное присутствие НАТО в Румынии

Германия направит свои истребители в Румынию, чтобы усилить свое участие в патрулировании НАТО воздушного пространства в регионе. Об этом проинформировали в оборонном ведомстве ФРГ.

Как заявили в министерстве, дополнительные силы будут направлены в Румынию в феврале. Представитель минобороны подчеркнул, что "это было давно запланировано, теперь реализуется".

Ранее стало известно, что в Восточную Европу дополнительные силы направят и другие члены Североатлантического альянса. Так, Дания направит фрегат в Балтийское море и доставит в Литву четыре истребителя F-16. Испания присоединит свои корабли к военно-морским силам НАТО, кроме того, Мадрид изучает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция выразила готовность перебросить в Румынию свои войска. Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35, а также приведут один корабль и наземные подразделения в резерв для сил реагирования НАТО. США рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в Восточной Европе.