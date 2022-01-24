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Текст:   Марина Трубилина 
17:47 24.01.2022

Глава фонда дольщиков рассказал о вариантах решения проблем с самостроями

О том, как должны решаться проблемы покупателей жилья в домах-самостроях, и о том, почему ими не может заняться фонд защиты прав дольщиков, рассказал в интервью "Российской газете" гендиректор Фонда развития территорий (ранее - глава Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства) Константин Тимофеев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одно из основных условий (за небольшими исключениями), при которых фонд может взять проблемный дом в работу - наличие градостроительной документации, разрешения на строительство, рассказал Тимофеев.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Названы регионы, где могут появиться новые обманутые дольщики

Но если к дому-самострою не могут применяться механизмы фонда, это не значит, что он будет брошен, у регионов есть свои программы, по которым они могут граждан защищать, подчеркнул он.

Если решать эту проблему на федеральном уровне, нужно прописать единые "правила", но в случае с самовольным строительством это очень сложно. Например, один дом был построен незаконно, без разрешения, в водоохранной зоне. Деньги собирали по распискам. Строительство другого объекта даже не предполагалось - просто был открыт офис, даны объявления на центральных улицах столицы региона, с людей собраны деньги. И различных механизмов и нюансов множество. "Мы готовы решить любую задачу, но задачу нужно правильно поставить. А когда задача не может быть поставлена, тогда есть уголовный кодекс. Тогда это жертвы мошенничества, и их права должны защищаться в суде путем взыскания вложенных средств с виновных лиц", - считает Тимофеев.

Полное интервью с Константином Тимофеевым читайте в "РГ" в ближайшее время.

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