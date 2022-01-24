Глава МИД Германии призвала не смешивать территорию НАТО с Украиной

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала не смешивать территории союзников по НАТО и Украину. По ее словам, альянс должен, в первую очередь, заботиться о своих членах.

"В такой критической ситуации чрезвычайно важно разделять различные меры, и мы должны четко разделять территорию союза НАТО и Украину", - цитирует главу МИД агентство ТАСС. Как заявила Бербок, Североатлантический альянс поддерживает Украину, но "с оглядкой на собственную союзническую территорию".

Министр также отметила, что Берлин постоянно оценивает ситуацию с безопасностью на Украине. "Мы находимся в ситуации, когда для меня важно принять все меры для деэскалации и возможности продолжить диалог, мы должны использовать все форматы", - заявила Бербок.

По ее словам, Германия не собирается эвакуировать своих дипломатов с Украины. Во многом это связано с экономическим вопросом, поскольку в стране работают различные немецкие компании.