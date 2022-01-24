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24.01.2022 09:54
Рубрика: В мире

Глава Сербии обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании протестов в стране

Текст: Дмитрий Кулемякин

Власти Сербии полагают, что представители фонда Рокфеллера и других НКО выделяли средства на проведение антиправительственных акций в стране. Такое заявление сделал сербский лидер Александр Вучич.

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"Представители Рокфеллера, когда они выделяют деньги Саве Манойловичу (лидеру протестного движения, - прим. "РГ"), говорят, что это для общей деятельности. Они держат вас за идиотов", - заявил Вучич во время выступления на канале TV Pink.

Сербский лидер добавил, что представители фонда хотят сменить правительство в стране и защитить свои экономические интересы.

Ранее Белград обвинил представителей западных стран, а также другие НКО в поддержке и спонсировании различных экологических движений, которые организуют протесты в стране. Сотрудники посольств Великобритании, США и ФРГ отвергли данные обвинения.

В мире Европа Сербия

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