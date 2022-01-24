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24.01.2022 13:49
Рубрика: Общество

Глава ВОЗ назвал условие завершения пандемии COVID-19 в этом году

Текст: Анастасия Селиванова

За восемь недель с момента появления штамма коронавируса "омикрон" Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 80 млн случаев заражения COVID-19 - больше, чем за весь 2020 год. Это говорит о критической ситуации с заболеваемостью в мире, заявил на пресс-конференции гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

Фото: РИА Новости
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Таким образом, каждые три секунды заражались 100 человек, каждые 12 секунд умирал один инфицированный коронавирусом человек. Взрывное число новых случаев "омикрона" пока не сопровождается всплеском смертности, однако "опасно предполагать", что этот штамм станет последним - наоборот, в глобальном масштабе "условия идеальны для появления новых вариантов" COVID-19.

Текущий этап является "критическим" для пандемии, предупредил Гебрейесус. Он подчеркнул, что понимает усталость населения, бизнеса и правительств от коронавируса, однако каждая страна сейчас "находится в уникальной ситуации и должна самостоятельно наметить путь выхода из острой фазы пандемии". Если страны будут комплексно использовать все стратегии и инструменты, которые готовит для них ВОЗ, то "мы сможем положить конец острой фазе пандемии в этом году" и "положить конец COVID-19 как глобальной чрезвычайной ситуации".

По словам главы ВОЗ, для достижения подобных результатов необходимо привить от коронавирусной инфекции большую часть населения каждой страны с акцентом на группы высокого риска, снизить смертность за счет равного доступа всех людей к диагностике и лечению ковида, ускорить тестирование на COVID-19 и секвенирование образцов для скорого выявления новых штаммов. "Вакцины сами по себе не являются "золотым билетом" на выход из пандемии, если мы не достигнем цели в 70% привитых в каждой стране к середине этого года", - заключил Гебрейесус.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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