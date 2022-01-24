Госдеп США разрешил части дипломатов покинуть Украину

Госдепартамент предписал семьям сотрудников посольства США в Киеве покинуть страну. Также разрешено сделать это и части персонала диппредставительства.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте госдепа. Американским гражданам рекомендовано рассмотреть вопрос об отъезде, "используя коммерческие рейсы или иные виды частного транспорта", пишет ТАСС.

Высокопоставленный представитель госдепартамента уже заверила, что американское посольство в Киеве продолжит работать в штатном режиме, несмотря на предстоящий отъезд части дипломатов, передает РИА Новости.

Вашингтон продолжает нагнетать обстановку вокруг Украины слухами о мнимом "вторжении" на фоне переговоров между Россией и США по стратегической стабильности. Российская сторона подчеркивает, что не собирается ни на кого нападать и требует прекратить накачивание Украины вооружениями.