Хуснуллин заявил о перевыполнении плана по дорожному строительству

В прошлом году правительство перевыполнило планы по дорожному строительству, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. "Профинансировали почти 1,2 миллиарда рублей. Общее финансирование у нас оставило 99,7 процента", - сообщил он на оперативном совещании у главы кабмина. На всех объектах, включенных в опорную сеть, развернуты работы: идет либо проектирование, либо строительство.

Средства для дорожных работ на 2022 год в конце декабря были доведены до всех субъектов Федерации. "Порядка 70 процентов всех регионов законтрактовалось по дорожным работам. Это нам позволяет с уверенностью сказать, что планы этого года будут выполнены в полном объеме", - подчеркнул Хуснуллин.