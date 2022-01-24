Япония планирует усилить ограничения еще в 18 регионах страны

Власти Японии планируют в ближайшее время усилить антиковидные ограничения еще в восемнадцати регионах страны на фоне роста там случаев заражения COVID-19.

Такие меры будут официально приняты 25 января после заседания правительственного штаба по борьбе с коронавирусом, передает телерадиокомпания NHK.

Как отмечают журналисты, антиковидные рестрикции введут в городах Осака и Киото, префектурах Хёго, Фукуока, Нагано, Ямагата и других. Представители региональных администраций уже направили соответствующие просьбы в адрес центральных властей страны.

Ранее премьер-министр Фумио Кисида утвердил введение усиленных антиковидных мер на территории шестнадцати префектур, в том числе столичного города Токио.

Таким образом, в ближайшее время усиленный антиковидный режим начнет действовать в 34 из 47 регионов японского архипелага.