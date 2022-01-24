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24.01.2022 17:39
Рубрика: Экономика

Инвесторы лишают обманутых дольщиков компенсаций

Текст: Марина Трубилина
Обманутые дольщики лишаются компенсаций из-за покупателей-инвесторов. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" гендиректор Фонда развития территорий (ранее - глава Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства) Константин Тимофеев.

"Недавно мы столкнулись с ситуацией, когда регион заявляет нам ходатайство о применении механизмов Фонда, а граждане создают жилищно-строительный кооператив и отказываются от помощи Фонда. Как правило, это касается объектов, которые мы планируем на выплаты", - рассказал Тимофеев. Фонд компенсирует только стоимость квартиры площадью до 120 кв. м на человека. Но если в этом доме квартиры приобретали инвесторы - юридические или физические лица, которые покупали по пять, десять, двадцать квартир для последующего заработка, их такой порядок не устраивает, поскольку они тоже получат компенсации максимум за 120 кв. метров. "И они начинают работу с гражданами, говорят: "Ну, зачем вам фонд? Давайте лучше создадим кооператив и пойдем к губернатору, губернатор нам поможет!". И граждане создают кооператив, забывая при этом или не зная, что в этом случае они сами должны дом достроить. А у региона нет законных механизмов помогать таким ЖСК. Поэтому мы все-таки рекомендуем гражданам не отказываться от помощи Фонда, потому что это гарантированный способ восстановить свои права", - подчеркнул Тимофеев.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Названы регионы, где могут появиться новые обманутые дольщики

Подобных случаев уже достаточно много - в Новосибирской области, Краснодарском крае. "Тут нужно проводить разъяснительную работу с гражданами, что для людей это путь в никуда. Получается, вместо доли софинансирования на региональный бюджет ляжет 100-процентная нагрузка по таким объектам. Региону это тоже очень тяжело", - отметил глава фонда.

Полное интервью с Константином Тимофеевым читайте в "РГ" в ближайшее время.

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