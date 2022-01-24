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24.01.2022 12:57
Рубрика: Власть

Кабмин выделит 11 млрд рублей под новую развязку на ЦКАД

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство направит почти 11 миллиардов рублей на строительство новой развязки на ЦКАД между Можайским и Минским шоссе, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Эту дорогу многие жители очень ждут. Она позволит сократить время в пути на новом участке с одного часа до восьми минут", - подчеркнул глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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В первоначальном проекте Центральной кольцевой автомобильной дороги этой развязки не было, напомнил вице-премьер Марат Хуснуллин. Решение о ее строительстве приняли после обращений граждан к президенту с просьбой улучшить транспортную обеспеченность участка. За полгода была подготовлена проектно-сметная документации. В первых числах февраля пройдет конкурс на определение подрядчика. "И до середины 2024 года настроены построить эту развязку", - заявил зампред правительства.

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