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24.01.2022 19:30
Рубрика: Культура

Как будет отмечаться 170-летие Дмитрия Мамина-Сибиряка

Текст: Наталья Лебедева, Дмитрий Шеваров
В этом году исполняется 170 лет со дня рождения автора "Алёнушкиных сказок", "Серой шейки" и "Приваловских миллионов" Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка.
Кадр из фильма "Приваловские миллионы" Фото: www.kinopoisk.ru Кадр из фильма "Приваловские миллионы" Фото: www.kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Приваловские миллионы" Фото: www.kinopoisk.ru

Он родился 6 ноября 1852 года в поселке Висимо-Шайтанского завода. На его малой Родине, в Свердловской области, 2022-й объявлен Годом Дмитрия Мамина-Сибиряка. В программе празднования более 200 событий, начиная от онлайн-экскурсий и кончая спектаклями.

Фото: Википедия / Фотография Петра Шумова
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Так, объединенный музей писателей Урала планирует создать виртуальную экскурсию "Дом, где жила любовь" о жизни Дмитрия Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге и его отношениях с Марией Алексеевой. В доме на улице Толмачева (сейчас это Царская улица, дом 7) они прожили вместе 12 счастливых лет, и именно в эти годы Мамин-Сибиряк написал свои лучшие произведения.

Еще одна онлайн-экскурсия проведет по Дому-музею Д.Н. Мамина-Сибиряка, расположенному на улице Пушкина, 27. Среди редких экспонатов, которые представят публике - смета на ремонт дома, которую сделал отец писателя, священник Наркис Мамин и записи с его проповедями.

Готовятся и театральные постановки по произведениям Мамина-Сибиряка, которые покажут в театрах области. А на научную конференцию, посвященную творчеству писателя, съедутся специалисты из Петербурга и Перми. Тем временем в Свердловской областной научной библиотеке им. В.Г. Белинского планируют отреставрировать прижизненные издания Мамина-Сибиряка, а также оцифровать и выложить в открытый доступ родовую библиотеку писателя.

Также в планах - выставки, посвященные жизни и творчеству писателя, конкурсы, литературный марафон и создание тифлокомментариев к мультфильму "Серая шейка".

В Свердловской области действительно постарались подготовить достойную программу к юбилею писателя. Но неужели Мамин-Сибиряк не достоин всероссийского праздника? Так ведь можно дойти и до того, что юбилей Чехова будем отмечать исключительно в Ростовской области, круглые даты Лескова - лишь в Орловской области, а о Куприне вспомнят лишь в Пензенской?

Почему бы не сделать Дмитрию Мамину-Сибиряку настоящий подарок и не объявить следующий юбилей - 175-летие со дня рождения писателя в 2027-м году - всероссийским праздником. Именно с этой просьбой к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву обратились деятели отечественной культуры и потомки писателя. Обращение поддержали в Комитете по культуре Государственной Думы.

"Подготовка к мероприятиям этого Года и анализ творчества Д. Н. Мамина-Сибиряка в целом показали, что его значение для русской литературы и культуры выходит далеко за региональные рамки и может служить воспитанию молодого поколения всей страны в духе патриотизма, интереса к отечественной истории и любви к родной природе. Мы считаем, что следующий юбилей - 175-летие со дня рождения писателя в 2027-м году - необходимо отмечать по всей России", - говорится в обращении к губернатору.

Нам всем напоминают, как высоко ценили творчество писателя современники. Антон Чехов писал: "Мамин принадлежит к тем писателям, которых по-настоящему начинают читать и ценить после их смерти". А вот что говорил о писателе Максим Горький: "Ваши книги помогли понять и полюбить русский народ, русский язык… Земле родной есть за что благодарить вас, друг и учитель наш". Не менее актуально звучат его произведения и сегодня.

Фото: РИА Новости
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"Произведения Мамина-Сибиряка продолжают регулярно издаваться в нашей стране, они переведены на все мировые языки. К ним постоянно обращаются художники, скульпторы, драматурги. По его произведениям сняты любимый многими поколениями зрителей художественный фильм "Приваловские миллионы", сериал "Золото" (в главной роли Сергей Безруков), более десяти мультфильмов, поставлены и продолжают ставиться спектакли", - продолжают авторы письма и обращаются к Евгению Куйвашеву с просьбой "до конца текущего года ходатайствовать перед правительством РФ об объявлении 2027 года - Годом Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка во Всероссийском масштабе". Письмо подписали депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы писатель Сергей Шаргунов, внучатая племянница Д.Н. Мамина-Сибиряка Ольга Глебовна Удинцева и более пятидесяти деятелей культуры.

Культура Литература

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