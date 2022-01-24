Как США рассчитывают столкнуть украинцев и россиян

Вашингтон резко нагнетает антироссийскую истерию по всем возможным каналам вокруг якобы готовящегося вторжения" на Украину. Цель участившихся публичных заявлений официальных лиц США о неизбежной "атаке русских" и ответных "адских санкциях", контролируемых утечек в СМИ о планах Кремля устроить госпереворот в Киеве и активно публикуемых вашингтонскими экспертами оценок грядущих баталий на просторах Незалежной одна - заставить Россию смириться с тем, что русских детей и женщин на Донбассе будут убивать батальоны украинских националистов с помощью американского оружия. Но поскольку Россия с этим никогда не согласится, то неизбежно разгорится костер войны в Европе.

Заявления Джозефа Байдена подливают масла в огонь дезинформационной кампании в отношении России. Одновременно США активно вооружают украинских националистов, чтобы те вновь разожгли огонь войны на Донбассе. Фото: Gettyimages/Reuters

Кто и зачем бьет в барабаны войны?

Еще не успел толком завершиться дипломатический марафон переговоров России и Запада в Женеве, Брюсселе и Вене в начале января, как постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер выскочил с тревожным заявлением: Европа должна готовиться к кризису поскольку "барабанный бой войны звучит громко".

Масла в огонь раскручиваемой Вашингтоном дезинформационной кампании подлили заявления президента США Джозефа Байдена о его уверенности в том, что "Путин двинется в Украину". Спрашивается, на основе чего американский лидер сделал столь категоричный вывод? Подобные прогнозы в Белый дом поставляет только американское разведсообщество, представители которого аккуратно укладывают написанные убористым текстом сверхсекретные справки в синюю папку "Ежедневный брифинг президента". Что в них вычитал Байден, понятно из его же слов, равно как ясны и мотивы ЦРУ по нагнетанию напряженности.

Глава МИД Британии Лиз Трасс проехалась на танке НАТО по Эстонии недалеко от границ РФ. Фото: UK Government

Опозорившись со своими "достоверными разведданными" по Ираку в 2003 году, полностью провалившись в Афганистане в 2021-м и вспоминая острую критику со стороны собственных политиков за неспособность ЦРУ предсказать воссоединение Крыма с Россией в 2014-м, теперь все 17 американских разведагенств усиленно подкладывают под себя соломку на фоне украинского кризиса, чтобы не опозориться вновь. Развернутся боевые действия на Донбассе - в Лэнгли скажут "мы же предупреждали, что так и будет".

Ничего не произойдет - заявят, что "Москва испугалась предложенных нами санкций". Ситуация для американских силовиков беспроигрышная.

Добавили алармистских заголовков в СМИ и вчерашние объявления об эвакуации части персонала и семей сотрудников посольств США и Великобритании в Киеве. Но что и кто угрожает англо-американским дипломатам, кроме их собственных фобий о "русских танках" на Крещатике? Никто и ничто. Именно поэтому такие заявления Вашингтона и Лондона нельзя рассматривать иначе как очередную провокацию в ведущейся против России "войне нервов".

Эсминец США "Дональд Кук" в Черном море. Фото: U.S. Navy

Союзники на подхвате

Активную помощь США в наращивании информационного давления на Москву оказывают их ближайшие союзники, в первую очередь Британия. И нельзя исключать, что в этом партнерстве "хвост в значительной степени виляет собакой". Ведь именно с подачи британского Форин-офиса на днях в международные СМИ была вброшена информация о якобы планирующемся Москвой госперевороте на Украине.

Главком ВМС ФРГ Кай-Ахим Шенбах потерял пост из-за слов о Крыме. Фото: Reuters

Очередной рукотворный антироссийский выпад Лондона бумерангом ударил по самому кабинету министров Бориса Джонсона. По крайней мере, именно в разрезе внутриполитических сложностей, с которыми в настоящее время сталкивается Даунинг-стрит, 10 британская газета The Observer усмотрела первопричину обвинений в адрес России. Как отмечает издание, выдвинутые Москве обвинения не содержат никаких подробностей и скудны деталями. Все это, по мнению издания, может свидетельствовать о неуклюжей попытке Джонсона отвлечь внимание британского общества от висящей на волоске политической карьеры премьера из-за скандала с его участием на вечеринках в период локдауна.

Американские разведагенства усиленно подкладывают под себя соломку на фоне украинского кризиса, чтобы не опозориться вновь

На подхвате у США и менее способные на творческий подход в сложных закулисных играх, зато более прямолинейные и открыто антироссийски настроенные партнеры по НАТО из Прибалтики. Так, с разрешения "старшего товарища" Латвия объявила о намерении поставить Украине ПЗРК Stinger, а Эстония передаст Киеву ПТУР Javelin. Правда, каким образом стремительная накачка оружием Украины со стороны США (доставлено уже более 100 тонн грузов, включая ручные одноразовые гранатометы M141 для разрушения укреплений), Британии (привезли более 2 тысяч противотанковых комплексов NLAW), а теперь и их восточноевропейских партнеров будет способствовать разрешению внутриукраинского кризиса в Донбассе, не ясно. Если, конечно, речь не идет о сценарии окончательного решения Киевом вопроса с неподконтрольными Донецка и Луганска силой.

Глава минобороны Испании Маргарита Роблес пообещала послать корабли в Черное море в рамках НАТО. Фото: Gettyimages

Эксперты-фантазеры и эксперты-реалисты

В середине января авторитетный вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал аналитический доклад под заголовком "Возможное вторжение России в Украину". В нем подробно, убедительно и на картах описываются направления ударов, а также этапы "стратегической операции Кремля" по оккупации всей (!) территории Украины. Положения этого исследования широко разошлись по Интернету. А вот биография его автора и по совместительству старшего вице-президента CSIS, к сожалению, нет. А жаль, ведь карьера "аналитика" Сета Джонса прошла не где нибудь, а в командовании сил специальных операций США и "мозговом центре" RAND Corporation, известном своими тесными связями с американскими спецслужбами.

Исходя из этого нетрудно представить и истинных заказчиков такого рода докладов, являющихся классикой пропагандистских и информационно-психологических операций. Отрадно, что в отличие от подобного рода "экспертов-фантазеров" представлены на американском политологическом поле и эксперты-реалисты. К небольшому числу последних уместно отнести экс-помощника президента Джорджа Буша-младшего по России Томаса Грэма и профессора международных отношений в Городском колледже Нью-Йорка Раждана Менона. В своей статье для издания Politico в начале января Грэм и Менон предложили ввести мораторий на присоединение Украины к НАТО на 20 или 25 лет, тем самым поспособствовав деэскалации, поиску компромиссов и разрядке нынешней напряженной ситуации в Европе. Вопрос лишь в том, прислушаются ли к таким оценкам те, кто принимает решения в Вашингтоне.