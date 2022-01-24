Как США рассчитывают столкнуть украинцев и россиян

Кто и зачем бьет в барабаны войны?
Еще не успел толком завершиться дипломатический марафон переговоров России и Запада в Женеве, Брюсселе и Вене в начале января, как постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер выскочил с тревожным заявлением: Европа должна готовиться к кризису поскольку "барабанный бой войны звучит громко".
Масла в огонь раскручиваемой Вашингтоном дезинформационной кампании подлили заявления президента США Джозефа Байдена о его уверенности в том, что "Путин двинется в Украину". Спрашивается, на основе чего американский лидер сделал столь категоричный вывод? Подобные прогнозы в Белый дом поставляет только американское разведсообщество, представители которого аккуратно укладывают написанные убористым текстом сверхсекретные справки в синюю папку "Ежедневный брифинг президента". Что в них вычитал Байден, понятно из его же слов, равно как ясны и мотивы ЦРУ по нагнетанию напряженности.
Опозорившись со своими "достоверными разведданными" по Ираку в 2003 году, полностью провалившись в Афганистане в 2021-м и вспоминая острую критику со стороны собственных политиков за неспособность ЦРУ предсказать воссоединение Крыма с Россией в 2014-м, теперь все 17 американских разведагенств усиленно подкладывают под себя соломку на фоне украинского кризиса, чтобы не опозориться вновь. Развернутся боевые действия на Донбассе - в Лэнгли скажут "мы же предупреждали, что так и будет".
Ничего не произойдет - заявят, что "Москва испугалась предложенных нами санкций". Ситуация для американских силовиков беспроигрышная.
Добавили алармистских заголовков в СМИ и вчерашние объявления об эвакуации части персонала и семей сотрудников посольств США и Великобритании в Киеве. Но что и кто угрожает англо-американским дипломатам, кроме их собственных фобий о "русских танках" на Крещатике? Никто и ничто. Именно поэтому такие заявления Вашингтона и Лондона нельзя рассматривать иначе как очередную провокацию в ведущейся против России "войне нервов".
Союзники на подхвате
Активную помощь США в наращивании информационного давления на Москву оказывают их ближайшие союзники, в первую очередь Британия. И нельзя исключать, что в этом партнерстве "хвост в значительной степени виляет собакой". Ведь именно с подачи британского Форин-офиса на днях в международные СМИ была вброшена информация о якобы планирующемся Москвой госперевороте на Украине.
Очередной рукотворный антироссийский выпад Лондона бумерангом ударил по самому кабинету министров Бориса Джонсона. По крайней мере, именно в разрезе внутриполитических сложностей, с которыми в настоящее время сталкивается Даунинг-стрит, 10 британская газета The Observer усмотрела первопричину обвинений в адрес России. Как отмечает издание, выдвинутые Москве обвинения не содержат никаких подробностей и скудны деталями. Все это, по мнению издания, может свидетельствовать о неуклюжей попытке Джонсона отвлечь внимание британского общества от висящей на волоске политической карьеры премьера из-за скандала с его участием на вечеринках в период локдауна.
На подхвате у США и менее способные на творческий подход в сложных закулисных играх, зато более прямолинейные и открыто антироссийски настроенные партнеры по НАТО из Прибалтики. Так, с разрешения "старшего товарища" Латвия объявила о намерении поставить Украине ПЗРК Stinger, а Эстония передаст Киеву ПТУР Javelin. Правда, каким образом стремительная накачка оружием Украины со стороны США (доставлено уже более 100 тонн грузов, включая ручные одноразовые гранатометы M141 для разрушения укреплений), Британии (привезли более 2 тысяч противотанковых комплексов NLAW), а теперь и их восточноевропейских партнеров будет способствовать разрешению внутриукраинского кризиса в Донбассе, не ясно. Если, конечно, речь не идет о сценарии окончательного решения Киевом вопроса с неподконтрольными Донецка и Луганска силой.
Эксперты-фантазеры и эксперты-реалисты
В середине января авторитетный вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал аналитический доклад под заголовком "Возможное вторжение России в Украину". В нем подробно, убедительно и на картах описываются направления ударов, а также этапы "стратегической операции Кремля" по оккупации всей (!) территории Украины. Положения этого исследования широко разошлись по Интернету. А вот биография его автора и по совместительству старшего вице-президента CSIS, к сожалению, нет. А жаль, ведь карьера "аналитика" Сета Джонса прошла не где нибудь, а в командовании сил специальных операций США и "мозговом центре" RAND Corporation, известном своими тесными связями с американскими спецслужбами.
Исходя из этого нетрудно представить и истинных заказчиков такого рода докладов, являющихся классикой пропагандистских и информационно-психологических операций. Отрадно, что в отличие от подобного рода "экспертов-фантазеров" представлены на американском политологическом поле и эксперты-реалисты. К небольшому числу последних уместно отнести экс-помощника президента Джорджа Буша-младшего по России Томаса Грэма и профессора международных отношений в Городском колледже Нью-Йорка Раждана Менона. В своей статье для издания Politico в начале января Грэм и Менон предложили ввести мораторий на присоединение Украины к НАТО на 20 или 25 лет, тем самым поспособствовав деэскалации, поиску компромиссов и разрядке нынешней напряженной ситуации в Европе. Вопрос лишь в том, прислушаются ли к таким оценкам те, кто принимает решения в Вашингтоне.
Радзиховский: Инстинкт саморазрушения заложен в людях и в социальных системах
Напомню о некоторых, по-моему, вполне очевидных последствиях предполагаемого конфликта.
Если Украина напала бы на ДНР - ЛНР (начала "освобождать Донбасс" в официальной терминологии Киева), то Россия, безусловно, вступится на их стороне, ВСУ будут разгромлены российскими войсками, а в ситуации острой внутриполитической борьбы (возвращение Порошенко, конфликт с Ахметовым) это означает в лучшем случае конец карьеры Зеленского, в худшем - импичмент или майдан против "слуги народа". И президент Украины просто не может этого не знать. Отдавая приказ о начале заранее проигранных военных действий, он стреляет себе даже не в ногу, скорей "в район головы" ...
Если Россия в том или ином варианте "вторгнется в Украину", как 3 месяца пророчат все западные СМИ и политики, то наша страна получит более или менее жесткие санкции. Точный размер их заранее оценить невозможно - война дело непредсказуемое. Но очевидно, что рост ВВП сильно замедлится, рубль подешевеет по отношению к доллару, российский фондовый рынок (а в него вложились не только "форбсы", но уже десятки миллионов россиян) резко рухнет - даже сейчас, в ситуации всего лишь "геополитического напряжения", он в иные дни падал по сравнению с концом прошлого года на 20% - но в случае войны без шансов на быстрое восстановление.
Долгосрочные последствия еще куда тяжелее : утрата западных инвестиций, "технологический разрыв" с Западом, усилия ЕС, чтобы любой ценой кардинально ослабить зависимость от российского газа и нефти. Едва ли война с Украиной улучшит и положение России в СНГ. Все это, конечно, автоматически усилит экономическую и политическую зависимость РФ от Китая.
Но главное - военные действия не решат, а только усугубят "украинский вопрос". Ведь обострение - не есть смягчение!
Разбив армию Украины - где остановится Россия? Если - крайний вариант! - дойдет до польской границы, то получит кровавую партизанскую войну в Западной Украине, куда более жестокую, чем в 1943-53-м : ведь на сей раз украинским националистам гарантирована всесторонняя поддержка Запада. Если дело ограничится Восточной Украиной, то Государство Украина будет "расчленено извне" - неслыханное дело для современной Европы. Тогда в лице "остатков Украины" Россия имела бы открытых смертельных врагов, опирающихся на Запад, и нынешние отношения с Украиной покажутся братской идиллией. Да и в "освобожденной от бандеровцев" Восточной Украине ("Новороссии") ситуация была бы, мягко говоря, "непростой" - это не Крым, не Донбасс. По всем опросам, немалая часть жителей Восточной Украины очень дорожит "своим государством" и не только не хочет присоединяться к России, но и появление "украинского правительства под контролем России" будет вызывать у них, парламентски выражаясь, "неприязнь". Оценить численность "5 колонны" невозможно, но ясно, что это - серьезная проблема. Как ее решать? Заливая "нашу Украину" деньгами? И это - в ситуации санкций?
Наконец, если военные действия - самый вероятный вариант - ограничились бы Донбассом, то в чем их смысл? В итоге такой войны ДНР - ЛНР расширятся, но отношения с Украиной будут формально разорваны (как с Грузией), она окончательно станет "отрезанным ломтем", а от Запада все равно последуют санкции - пусть и не самые тяжелые.
В любом случае, восстановление братских отношений с народом Украины, о чем много говорят в России, таким образом никак не достигается : насильно мил не будешь, дурная бесконечность агрессии и обид будет только воспроизводиться.
Все эти варианты максимально невыгодны России и не вызовут (когда пройдет первое неизбежное "опьянение войной") никакого энтузиазма в народе. Это уж не говоря о том, что война может быть не такой уж и быстро-легкой, украинская армия накачана западной техникой...
Соображения очевидные для всех. Поэтому российские политики много раз повторяли, что никакой войны не будет, сама мысль "воевать против Украины" абсурдна.
Да. С рациональной точки зрения война - саморазрушительное безумие для обеих сторон.
Следовательно, ее и не будет?
Но ведь практически ВСЕ войны в истории были таким безумием (по крайней мере последние 200 лет) - и, однако, они были ! И вели их далеко не "безумцы" (маньяк Гитлер - все же исключение из правил). Эталонный пример - 1-й МВ, которая стала катастрофой для ВСЕХ, кто ее начал, не только побежденных, но и победителей.
Воронка войны - с какого-то момента всасывает "сама по себе". "Бессмысленным и беспощадным" назвал Пушкин "русский бунт". Но к войнам это относится еще в куда большей мере.
Инстинкт саморазрушения заложен в людях и в социальных системах - наряду с инстинктом самосохранения. Эту констатацию отторгает наш рассудок, но подкрепляет спинной мозг. Гордыня, борьба амбиций, личных, корпоративных, государственных, - куда важней и действенней, чем "экономическая выгода", которую многие продолжают считать главной причиной войн...
Лаврову принадлежат замечательные слова: "Это своего рода нервный срыв. В бесконечных утверждениях собственного величия люди дошли до психологической отметки, которую трудно объяснить".
Сказано про "наших американских партнеров", но имеет, как мне кажется, универсальное, общечеловеческое, общеисторическое значение.
Остается надеяться, что на сей раз эту "отметку" никто не перейдет.
Спекуляции и нагнетание военной истерии рушат украинскую экономику
О том, что спекуляции и нагнетание военной истерии, исходящее от тех самых западных партнеров, рушит украинскую экономику и карточная система распределения товаров первой необходимости уже стоит на повестке, - не вспоминает никто. Да и в целом, по коллективному мнению украинских патриотов, эвакуация дипломатов - это все равно происки "кремлевской пропаганды". В этот иллюзорный мир украинский телезритель погружается до вечера, где на смену утренним экспертам придут депутаты Рады - и чтобы "вколототь" зрителям очередную бустерную дозу патриотизма.
Альтернативное мнение присутствует только на оппозиционных телеканалах, где замечают, что европейцы уезжать из Киева не собираются, и рассуждают о том, как Украине встретить весну без газа и денег на его покупку. Но эти каналы уже изгнаны президентом Зеленским из украинского эфира и вещают только в интернете. "Внешнее управление переводят на дистанционку" - так отреагировал на сообщения о начале эвакуации посольств США, Великобритании и Австралии из Киева депутат Верховной рады Максим Бужанский. И этим высказыванием исчерпал весь спектр комментариев украинских экспертов по этому поводу.
Отъезд дипломатов стал всего лишь продолжением личного мнения сонма украинских экспертов, выступавших вчера в утренних эфирах главных киевских телеканалов. Вот программа "Сегодня. Утро" на телеканале "Украина-24", принадлежащем олигарху Ахметову.
Некий военный эксперт по телефону призывает всех успокоиться - мол, союзники нас не бросают и на самом деле никуда не уезжают, а просто подают некий сигнал "агрессору". Его сменяет человек, который рассказывает, что поставки оружия - это куда важнее собирающих чемоданы дипломатов, и говорят о поддержке Украины гораздо больше. Третий на основании своих "источников" анализирует состояние российской армии и приходит к выводу, что армия украинская сильнее своим "казацким духом", обязательно перейдет в контратаку, и поэтому дипломаты уезжают зря. Его мнение, кстати, совпадает по настроению с официальным заявлением МИД Украины.