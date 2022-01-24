Кандидат в президенты Франции Земмур выступил за отмену санкций против РФ

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур выступает за снятие европейских санкций в отношении Москвы. "Мы должны быть друзьями с Россией", - заявил он накануне в эфире телеканала France 5.

По словам Земмура пора прекратить быть инструментом Соединенных Штатов, которые "настраивают страны Европы против России". Кандидат в президенты обратил внимание: как только начинается сближение Москвы и европейских стран, Вашингтон пытается их разделить, передает РИА Новости.

Земмур также назвал французов и россиян двумя великими народами, а себя - большим почитателем русской культуры.

"Я люблю российский народ, его культуру и литературу", - отметил он, добавив, что является огромным поклонником Достоевского, Толстого, Гроссмана.