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24.01.2022 12:58
Рубрика: Власть

Комитет Госдумы поддержал проект о местном самоуправлении

Текст: Татьяна Замахина

Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроект о местном самоуправлении уже на заседании во вторник, 25 января. Документ поддержан профильным думским комитетом по госстроительству и законодательству. Об этом журналистам сообщил глава комитета Павел Крашенинников.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"У нас поступило 38 отзывов от субъектов РФ. Отзывы как раз касаются в основном с переходом на одноуровневую систему органов местного самоуправления. Коллеги просят детально прописать этот переходный период", - сказал парламентарий.

Авторами законопроекта наряду с Крашенинниковым выступил глава аналогичного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Законопроект предполагает уточнение компетенции органов местного самоуправления, что должно устранить путаницу с распределением полномочий. Также документ унифицирует срок полномочий всех должностных лиц местного самоуправления (пять лет). Еще новый закон упорядочит структуру местного самоуправления, будет осуществляться постепенный переход к ее одноуровневой организации. Кроме этого, проектом закона усиливается ответственность глав муниципальных образований и местных администраций перед президентом РФ.

Документ упорядочит структуру местного самоуправления, ведь для граждан важно, чтобы все ее уровни работали сообща, заявлял ранее "РГ" Крашенинников. Самое основное, по его словам, - это то, что вводится одноуровневая система местного самоуправления. В ее основе будет заложен принцип привязки к населению, а не к территории.

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