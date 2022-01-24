Комитет Госдумы поддержал проект о местном самоуправлении

Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроект о местном самоуправлении уже на заседании во вторник, 25 января. Документ поддержан профильным думским комитетом по госстроительству и законодательству. Об этом журналистам сообщил глава комитета Павел Крашенинников.

"У нас поступило 38 отзывов от субъектов РФ. Отзывы как раз касаются в основном с переходом на одноуровневую систему органов местного самоуправления. Коллеги просят детально прописать этот переходный период", - сказал парламентарий.

Авторами законопроекта наряду с Крашенинниковым выступил глава аналогичного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Законопроект предполагает уточнение компетенции органов местного самоуправления, что должно устранить путаницу с распределением полномочий. Также документ унифицирует срок полномочий всех должностных лиц местного самоуправления (пять лет). Еще новый закон упорядочит структуру местного самоуправления, будет осуществляться постепенный переход к ее одноуровневой организации. Кроме этого, проектом закона усиливается ответственность глав муниципальных образований и местных администраций перед президентом РФ.

Документ упорядочит структуру местного самоуправления, ведь для граждан важно, чтобы все ее уровни работали сообща, заявлял ранее "РГ" Крашенинников. Самое основное, по его словам, - это то, что вводится одноуровневая система местного самоуправления. В ее основе будет заложен принцип привязки к населению, а не к территории.