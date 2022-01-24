Постановление правительства Ленинградской области от 24 января 2022 года № 39 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

пункт 1.5.2 признать утратившим силу;

в пункте 1.19.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1.19.2. В зоне 1 и зоне 2 деятельность фитнес-центров (фитнес-клубов), стоматологий, бань, бассейнов осуществлять с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, при условии наличия у таких объектов паспорта коллективного иммунитета к COVID-19, а также при условии, что количество посетителей объектов в зоне 1 и зоне 2 будет составлять до 50 процентов заполняемости. В случае отсутствия паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 деятельность разрешено осуществлять при наличии у работников и посетителей, достигших 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних 12 месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 48 часов. Допуск посетителей осуществлять исключительно по результатам проведенной дистанционной термометрии (при определяемой на открытой поверхности тела температуре не выше 37 градусов Цельсия), исключив допуск лиц с признаками ОРВИ и гриппа.4;

абзац четвертый признать утратившим силу;

пункт 1.19.3 изложить в следующей редакции:

"1.19.3. Деятельность организаций (индивидуальных предпринимателей) в сфере транспорта, осуществляющих регулярные и заказные перевозки пассажиров, в том числе такси, осуществлять с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, при условии наличия у сотрудников (работников), в том числе водителей, кондукторов, контролеров, экскурсоводов, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних 12 месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 48 часов, а также при условии исключения предоставления услуг по перевозке лицам без средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор).

Организациям (индивидуальным предпринимателям) в сфере транспорта, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом, обеспечить регулярное проведение обработки контактных поверхностей салона автобусов в течение рабочей смены.";

пункт 1.19.4 признать утратившим силу;

пункт 1.19.5 дополнить абзацем следующего содержания:

"Допуск посетителей кинотеатров и передвижных цирков шапито осуществлять исключительно по результатам проведенной дистанционной термометрии (при определяемой на открытой поверхности тела температуре не выше 37 градусов Цельсия), исключив допуск лиц с признаками ОРВИ и гриппа.";

пункт 1.19.6 признать утратившим силу;

пункт 1.20 дополнить абзацем следующего содержания:

"Допуск посетителей осуществлять исключительно по результатам проведенной дистанционной термометрии (при определяемой на открытой поверхности тела температуре не выше 37 градусов Цельсия), исключив допуск лиц с признаками ОРВИ и гриппа.";

пункт 1.21 дополнить абзацем следующего содержания:

"Допуск посетителей осуществлять исключительно по результатам проведенной дистанционной термометрии (при определяемой на открытой поверхности тела температуре не выше 37 градусов Цельсия), исключив допуск лиц с признаками ОРВИ и гриппа.";

в пункте 1.27:

абзац десятый изложить в следующей редакции:

"Гражданам в возрасте 60 лет и старше, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению, за исключением граждан, имеющих документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации или факт заболевания COVID-19 в течение последних 12 месяцев, разрешить посещение объектов торговли, осуществляющих продажу продуктов питания и товаров первой необходимости, а также аптек, организаций, осуществляющих бытовое обслуживание населения, исключительно с 9.00 до 11.00 (или в течение первых двух часов с момента открытия).";

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

"Рекомендовать руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям Ленинградской области:";

дополнить новыми абзацами восемнадцатым и девятнадцатым следующего содержания:

"обеспечить проведение в отношении работников мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе путем предоставления работникам, прошедшим вакцинацию, дополнительного дня отдыха в день, следующий после дня вакцинации, с сохранением среднего заработка;

обеспечить перевод на дистанционный режим работы не менее 30 процентов работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в первую очередь не имеющих документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от СО VID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних 12 месяцев, лиц в возрасте 60 лет и старше, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.";

абзацы восемнадцатый - двадцать седьмой считать соответственно абзацами двадцатым - двадцать девятым;

дополнить пунктами 1.34.2-1.34.5 следующего содержания:

" 1.34,2. Руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области организовать перевод на дистанционный режим работы не менее 30 процентов численного состава работников.

По указанию первого вице-губернатора Ленинградской области, вице-губернатора Ленинградской области, первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской области, заместителя Председателя Правительства Ленинградской области, курирующих орган исполнительной власти Ленинградской области, могут быть выведены на рабочие места до 100 процентов работников органа.

1.34.3. Иным государственным органам Ленинградской области рекомендуется организовать перевод на дистанционный режим работы не менее 30 процентов численного состава работников.

1.34.4. Органам исполнительной власти Ленинградской области рекомендуется организовать перевод на дистанционный режим работы не менее 30 процентов численного состава работников государственных учреждений и предприятий Ленинградской области.

1.34.5. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Ленинградской области и иных органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области руководствоваться настоящим постановлением при организации работы органов местного самоуправления Ленинградской области, муниципальных учреждений и предприятий.";

пункт 1.39 изложить в следующей редакции:

"1.39. Руководителям государственных и муниципальных учреждений, иных организаций, индивидуальным предпринимателям в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания с постоянным круглосуточным пребыванием людей, расположенных на территории Ленинградской области:

запретить посещение, за исключением посещения лиц, находящихся в данных учреждениях, близкими родственниками (родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья, сестры, опекуны, попечители и др.) в количестве одного человека, при условии представления одного из документов, подтверждающих:

прохождение полного курса вакцинации от COVID-19,

факт заболевания COVID-19 в течение последних 12 месяцев,

отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 48 часов до посещения;

предусмотреть проведение встреч преимущественно на открытом воздухе или в отдельном помещении по предварительной записи с использованием посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, осуществлением дезинфекции контактных поверхностей, проветривания и санитарной обработки помещений, в которых осуществляется встреча, после каждой встречи;

принять необходимые меры по обеспечению готовности перевода указанных учреждений и организаций к работе в режиме обсервации.";

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

в строках 5, 7.1, 17 и 19 в графе 4 (Зона 2) цифры "'75" заменить цифрами "50";

строки 24 - 27 изложить в следующей редакции:

приложение 5 (Перечень государственных и иных услуг, предоставление которых организовано в многофункциональных центрах в период с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно) признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







