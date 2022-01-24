ЛНР: ВСУ разместили бронетехнику на территории населенного пункта

ВСУ в нарушение Минских соглашений разместили бронетехнику на территории населенного пункта. Об этом рассказал представитель Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

"В зоне ответственности 24-й бригады зафиксированы две боевые бронированные машины и бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 на территории жилого объекта в населенном пункте Попасная", - цитирует его Луганский информационный центр. Как подчеркнул Мазейкин, размещение вооружения и военной техники в населенных пунктах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

По словам представителя Народной милиции ЛНР, в этом же районе ВСУ и корреспонденты Deutsche Welle готовят фейковые видеосюжеты. В связи с этим в Луганске не исключают "активизации со стороны противника провокационных обстрелов на Попаснянском направлении".

Ранее сегодня о ведущейся украинскими силовиками подготовке к наступлению рассказал глава ДНР Денис Пушилин. "Подтягивается техника, готовятся танковые экипажи", - сообщил он. Как подчеркнул глава ДНР, республика находится в режиме повышенной готовности, "потому что от Украины сейчас можно ожидать всего чего угодно".