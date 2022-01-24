Лукашенко утвердил решение по охране госграницы Беларуси

Утверждая решение на охрану государственной границы Беларуси органами пограничной службы в наступившем году, Александр Лукашенко подчеркнул, что ситуация на южных рубежах страны все время усложняется, сообщает 24 января пресс-служба президента страны.

Анализируя обстановку, которая складывается по периметру РБ, верховный главнокомандующий уточнил, что "безопасность государства начинается с границы, потому что в рамках этих границ обеспечивается наш суверенитет". А основной вклад в его обеспечение, отметил он, в "мирный период и действенная работа обеспечивается пограничными войсками".

Президент напомнил, что в истекшем году из-за наплыва беженцев и концентрации войск соседних стран пограничникам пришлось быть более бдительными, участвовать в разведывательных мероприятиях вместе с военнослужащими и сотрудниками КГБ.

Впервые за четверть века, отметил белорусский лидер, пограничные войска оказались на острие. "И впервые, откровенно скажу, были проверены на настоящей мужской работе и не подвели", - добавил он.

Выразив благодарность защитникам рубежей, президент дал понять, что "им не надо объявлять тревогу - они работают, как по тревоге… в полной боевой готовности. Так было, так есть и так будет всегда. При всех сложностях, которые обрушились на них в прошлом году, они с этими проблемами справились", - резюмировал Лукашенко.

К сожалению, констатируют в Госпогранкомитете, на рубежах РБ сохраняются риски и вызовы безопасности. Они связаны, в частности, и с попытками проникновения в страну радикально настроенных лиц, милитаризацией сопредельных государств. Так, с августа прошлого года в непосредственной близости от белорусских границ сосредоточена группировка силовых ведомств стран ЕС и Украины, общая численность которых составляет почти 32 тысячи человек. Продолжается вдоль границы и возведение стационарных инженерных заграждений, активно применяется авиация, ведется разведка.

Увеличилось на 23 процента в 2021 году и число задержанных нарушителей границы, а "65 лиц, причастных к экстремистской деятельности, не смогли продолжить запланированный маршрут в Беларусь", - уточнили пограничники.

В этой связи в Беларуси продолжают работу по совершенствованию инфраструктуры границы и приграничной территории. На прибалтийском направлении возведены десятки километров новых рубежей охраны с пограничными дорогами, постами и контрольно-следовой полосой. На белорусско-польском участке заменена и модернизирована часть сигнализационных комплексов.

"Перед органами пограничной службы стоят четкие задачи. В числе основных - повышение эффективности охраны государственной границы путем совершенствования инженерного и технического оборудования рубежей. Для выявления признаков подготовки провокаций и оперативного принятия мер по их пресечению будет вестись постоянный мониторинг обстановки в пограничном пространстве", - подчеркнули в пограничном ведомстве.

Кстати, наибольший объем работ проведен на украинском направлении. Здесь установлены посты технического наблюдения для дистанционного контроля местности, введены в эксплуатацию сигнализационные комплексы, оборудованы новые рубежи охраны. Основные усилия в охране границы в наступившем году будут, пояснили в погранкомитете, сосредоточены на участках, где возможно возникновение новых внешних вызовов и угроз пограничной безопасности, особенно на украинском направлении.

В планах ведомства также завершение демаркации стыка границ Беларуси, Польши и Украины в Брестском районе. "Органами пограничной службы, в том числе во взаимодействии с Министерством обороны, продолжится плановое наращивание ресурсов, включая мобилизационные", - добавили в комитете.