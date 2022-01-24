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24.01.2022,  
14:23
Текст:  Николай Грищенко

Миниатюрные крылатые ракеты разрабатывают в России

Фото: Вадим Савицкий \ РИА Новости Фото: Вадим Савицкий \ РИА Новости
Фото: Вадим Савицкий \ РИА Новости

В России ведется разработка универсальных миниатюрных крылатых ракет для кораблей и самолетов. При этом уменьшение БЧ и других элементов оружия не отразится на снижении боевой мощи.

Об этом в эфире ТК "Россия-24" заявил генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Виктор Обносов.

Благодаря минимизации размеров платформа-носитель может иметь на вооружении гораздо больший запас ракет чем ранее.

"Всем понятно, что если задачу можно решить, допустим, изделием, которое весит 100 килограммов вместо одной тонны, то, естественно, таких изделий можно больше разместить на носителе и это будет эффективнее", - подчеркнул Виктор Обносов.

Фото: Министерство обороны РФ/ РИА Новости
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Кстати

В декабре прошлого года появилась информация: российские беспилотники "Иноходец", "Форпост" и "Альтиус", а также вертолеты получат на вооружение новую управляемую ракету Х-БПЛА. Дальность полета до 10 километров. Ракета способна эффективно поражать тяжелую бронетехнику и дозвуковые воздушные цели на высоте до 9 километров.

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