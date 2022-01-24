Минтранс ждет роста пассажирских авиаперевозок в 2022 году

В Минтрансе РФ ждут роста пассажирских авиаперевозок в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил заместитель министра Игорь Чалик, сообщает РИА "Новости".

При этом Чалик отметил, что точно прогнозировать что-либо очень сложно из-за продолжающейся пандемии и нового штамма "омикрон".

"Вы же видите, что происходит с "омикроном", поэтому очень сложно что-либо спрогнозировать", - заявил Игорь Чалик​​​.

Всего за в 2021 году российские авиакомпании перевезли около 112 млн пассажиров, что на 62% больше, чем за аналогичный период 2020 года. А в 2019 году этот показатель составил 119,3 млн человек. В 2022 году объем субсидирования авиаперевозок в России составит рекордные 27,5 млрд рублей.