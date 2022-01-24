Мишустин упростил закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями

Правительство упростило правила закупки лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Фонд "Круг добра" сможет приобретать их сразу же после регистрации в России, еще до поступления на рынок, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин о подписанном постановлении.

Это в том числе касается "Золгенсмы" - самого дорогого лекарства в мире для лечения спинальной мышечной атрофии. В декабре завершились процедуры, необходимые для его официального применения в России.

"Теперь фонд поможет быстрее предоставлять детям этот и другие препараты. Важно не допустить задержек с поставками, особенно в случаях, когда терапия должна быть непрерывной или когда ее нужно начать как можно скорее", - подчеркнул глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями.