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24.01.2022 16:38
Рубрика: В мире

Мощный снегопад обрушился на Турцию, закрыт аэропорт в Стамбуле

Текст: Алена Палажченко (Анкара)
Снегопад в Анкаре. Фото: Алена Палажченко/РГ Снегопад в Анкаре. Фото: Алена Палажченко/РГ
Снегопад в Анкаре. Фото: Алена Палажченко/РГ

Многие провинции Турции оказались в понедельник под действием мощного циклона, в Стамбуле из-за снегопада отменены занятия в университетах, приостановил работу международный аэропорт.

Фото: Louisa GOULIAMAKI/ AFP
Власти Греции разослали экстренное предупреждение о снегопаде

Метеорологи предупреждают, что снегопад в Стамбуле усилится к вечеру и будет продолжаться еще три дня. Местные власти призывают граждан без необходимости не выходить из домов. Температура в городе опустилась до - 2 градусов, что на 4-6 градусов ниже средних показателей для января.

Университеты в Стамбуле закрыты до среды, у школьников сейчас каникулы, инвалиды и беременные женщины освобождены от работы в течение двух дней. Ночью из-за сильной гололедицы был перекрыто движение на трассе Стамбул - Анкара, оно было возобновлено в утренние часы.

Растет число автомобильных аварий. В Стамбуле десятибалльные пробки, движение транспорта очень медленное. Муниципальные службы не успевают убирать снег с проезжей части, и даже зимние шины не всегда помогают.

Фото: Алена Палажченко/РГ

До 18.00 мск прием и отправка рейсов в Стамбульском аэропорту приостановлены. Около 20 самолетов были направлены в запасные аэропорты.

Силы Управления по чрезвычайным ситуациям мобилизованы для устранения последствий снегопада.

Фото: Алена Палажченко/РГ

Сильные снегопады в понедельник обрушились на значительную части территории Турции. Больше всего стихия затронула провинции Анкара, Кодажэли, Сакарья, Балыкесир, Бурса, Анталья, Конья, Караман, Адыяман, Малатья, Элязыг, Тунджели, Эрзинджан, Бингёль, Диярбакыр. В турецкой столице снегопад идет уже третий день с небольшими перерывами. Автомобильное движение в городе сильно затруднено, водители не всегда справляются с подъемами из-за гололеда.

В мире Ближний Восток Турция

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