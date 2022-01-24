Мурашко: От коронавируса привились 70% взрослых россиян

Среди граждан России старше 18 лет вакцинацию прошли 70%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его словам, подавляющее большинство пациентов в стационарах - это непривитые.

"Российская Федерация поддерживает задачи, обговоренные в стратегии обеспечения глобальной вакцинации к COVID-19 к середине 2022 года, а именно достижения охвата вакцинации от новой коронавирусной инфекции 70% населения земного шара. В РФ охват населения уже достиг указанных цифр для взрослого населения", - приводит слова Мурашко РИА Новости.

По данным оперативного штаба РФ по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, коллективной иммунитет к COVID-19 в среднем по стране составляет 64,4% по состоянию на 21 января. Всего полный курс вакцинации пройден 78 млн раз. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус ранее призвал все страны нарастить число привитых от коронавируса до 70%, чтобы к лету этого года довести пандемию до ее технического завершения.