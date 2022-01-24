На Балтийском флоте начались крупные морские учения

На Балтийском флоте 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения покинули пункты постоянного базирования и вышли в море на учения.

Как сообщили в Минобороны РФ, в море корабли объединятся в несколько тактических групп и начнут тренировки по противолодочной, противовоздушной обороне и противоминному обеспечению отрядов с выполнением практических боевых упражнений.

В составе тактических групп будут действовать тральщики, малые противолодочные корабли, а также малые ракетные корабли и ракетные катера.