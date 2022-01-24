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24.01.2022 19:27
Рубрика: Экономика

Нацпрограмму "Цифровая экономика" дополнили онлайн-сервисами и кадрами

Текст: Олег Капранов
Национальная программа "Цифровая экономика" дополнена тремя федеральными проектами, касающимися цифровых услуг, кадрового потенциала IT-отрасли и развития спутникового интернета.

Как ожидается, к 2024 году государственные услуги в 60 процентах случаев будут оказываться онлайн. В первую очередь будут оцифрованы те сервисы, которые пользуются наибольшим спросом у граждан.

Еще одна значимая задача - решение проблемы дефицита кадров в IT-индустрии. По словам замглавы Минпромторга Василия Шпака, "стоит задача увеличить выпуск только схемотехников и разработчиков микроэлектронной отечественной базы до 6 тысяч человек". Решаться задача будет в рамках проекта "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли. К 2024 году 240 тысяч школьников смогут изучить языки программирования на бесплатных двухлетних курсах. У студентов будет возможность получить дополнительную квалификацию по ИТ-профилю. Для этого более чем в 100 вузах будут созданы "цифровые кафедры", отучиться на них смогут более 610 тысяч человек.

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Решение проблемы доступного интернета будет реализовано как за счет сетей LTE и магистральных сетей, так и за счет доставки сигнала до "последней мили" посредством спутниковой связи. Как ожидается, в 2024 году провайдеры обеспечат интернетом все новостройки, на 80% федеральных дорог появится сеть LTE, а населенные пункты, в которых проживают больше двух тысяч человек, будут полностью обеспечены интернетом. Частично затраты операторов связи на эти работы будут компенсированы в рамках пакетов поддержки телеком-отрасли, которые сейчас разрабатываются Минцифрой.

Ответственными за достижение результатов стали заместители главы Минцифры России: Олег Пак отвечает за сервисы электронного правительства, Николай Яцеленко - за подготовку ИТ-кадров, а в полномочия Дмитрия Кима входит реализация программ, направленных на доступность интернета по всей России.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минпромторг Государственные интернет-услуги Национальные проекты 2019-2024

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