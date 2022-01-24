Названы финалисты четвертого сезона Всероссийского конкурса социальных проектов "Инносоциум"

Экспертный совет определил финалистов четвертого сезона Всероссийского конкурса социальных проектов "Инносоциум". Из более чем 700 заявок к участию в финале отобраны 30. С 27 января жюри приступит к оценке работ финалистов конкурса. Авторы смогут выступить с презентациями перед жюри конкурса. Питчинг проектов запланирован на середину февраля и пройдет онлайн. Из 30 работ жюри выберет 6, авторы которых не только получат гранты в размере 300 тыс. рублей, но и смогут представить свои проекты на ПМЭФ-2022.

"Было действительно сложно отобрать лучшие из семисот в большинстве своем интересных предложений, представленных на конкурс. Нам в полной мере удалось привлечь внимание ребят с активной жизненной позицией к поиску решений проблем в социальной сфере, и они предложили много талантливых и незаурядных проектов. Экспертный совет сконцентрироваться на тех из них, которые были направленны на реализацию конкретных шагов", - отметила Елена Маринина, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальной платформы Фонда Росконгресс - Фонда Инносоциум.

Подробнее о финалистах на сайте конкурса.