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24.01.2022 16:12
Рубрика: Экономика

Названы отрасли, в которых число удаленных работников будет расти

Текст: Елена Манукиян
В основном дистанционно сейчас работают сотрудники в сфере информационных технологий, финансов и страховой деятельности. Об этом "Российской газете" рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. По его словам, фактически только в этих отраслях произошло распространение удаленного режима работы в результате пандемии COVID-19.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Эксперт не исключил, что в ближайшие недели в них будет наблюдаться рост удаленно занятых, при условии введения ограничительных мер в регионах. Согласно телефонному опросу, проведенному Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС в декабре прошлого года, около 15% работников частично или полностью работали из дома.

Фото: iStock
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Из опроса, проведенного в прямом эфире телеканала "Россия 24", следует, что сегодня уже более 23% работодателей перевели своих сотрудников на удаленный режим работы.

Сами работодатели по-разному относятся к удаленному режиму работы своих сотрудников. В большинстве случаев они отмечают, что удаленный формат удобен для работников, поскольку им не нужно тратить деньги и время на дорогу до офиса. По словам руководителя сервиса быстрой курьерской доставки Take'N'Go Николая Хорта, на качество работы удаленный режим не повлиял.

"Нашим удаленным сотрудникам поддерживать общение друг с другом помогают многочисленные чаты в мессенджерах", - говорит он. Между продуктивностью офисных и "домашних" коллег разницы нет, считает руководитель компании Logitech Ирина Степанова. По ее словам, практика показала, что хорошая работа удаленного сотрудника зависит в основном от общей культуры взаимодействия и управления проектами внутри компании, а также от качества ИТ-инфраструктуры. Генеральный директор "Траст Групп БТЛ" Геннадий Ахмедов подчеркнул, что плохо относится к дистанционному формату работы. "Наш опыт показал, что формат удаленной работы очень сложен для сотрудников как из-за их личностных качеств (самоорганизация, внутренняя дисциплина и мотивация), так и из-за отсутствия возможности для организации комфортной работы вне офиса. Далеко не у всех есть необходимые условия, чтобы сосредоточиться на рабочих задачах в комфортном уединенном уголке своей квартиры. Наши сотрудники отмечали, что такие домашние триггеры, как дети, телевизор, питомцы отвлекают их от рабочего процесса", - рассказал он.

В компании Fix Price отмечают, что еще в первую волну пандемии настроили программное обеспечение, которое позволяет контролировать работу дистанционных сотрудников, но считают, что метрик для достоверной оценки эффективности работы не существует. "Люди могут проводить совещания в зуме и принимать важные решения, но при этом какой-то активности в системе зафиксировано не будет. Идеи, которые могут принести компании многомиллионную прибыль, тоже далеко не всегда зависят от количества движений компьютерной мышкой", - уверен директор по персоналу компании Антон Максименко.

В пресс-службе VK сказали, что "удаленка" благотворно повлияла на эффективность работы их коллег.

Между тем, по данным Минтруда, в топе регионов по распространению удаленного режима занятости Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области.

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