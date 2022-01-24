Названы приложения, которые нужно удалить со смартфона

Для пользователей мобильных устройств наибольший риск представляет так называемое сталкерское ПО. С его помощью можно в режиме реального времени следить за человеком, собирать информацию, скрытно делать скриншоты и так далее.

Об этом агентству "Прайм" рассказала Анна Михайлова, менеджер по развитию бизнеса ГК Angara. По ее словам, сталкерское ПО может страдать от утечек и недостаточной продуманности в вопросах сбора данных.

Эксперт перечислила ряд сталкерских приложений, которые наиболее известны: iSpyoo, Nidb, SpyPhone, TheTruthSpy, KidsGuard, pcTattleTale. По названиям некоторых из них можно сделать вывод, что их могут использовать родители для удаленного наблюдения за детьми.

Как пишет Securelist, установка сталкерского приложения может происходить тайно, при этом саму программу для последующей установки может приобрести любой человек. Такие приложения работают скрытно, и на устройстве не отображается никаких значков, указывающих на их присутствие.