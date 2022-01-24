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Названы приложения, которые нужно удалить со смартфона

Текст:   Антон Благовещенский
24.01.2022,  
13:50
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для пользователей мобильных устройств наибольший риск представляет так называемое сталкерское ПО. С его помощью можно в режиме реального времени следить за человеком, собирать информацию, скрытно делать скриншоты и так далее.

Об этом агентству "Прайм" рассказала Анна Михайлова, менеджер по развитию бизнеса ГК Angara. По ее словам, сталкерское ПО может страдать от утечек и недостаточной продуманности в вопросах сбора данных.

Эксперт перечислила ряд сталкерских приложений, которые наиболее известны: iSpyoo, Nidb, SpyPhone, TheTruthSpy, KidsGuard, pcTattleTale. По названиям некоторых из них можно сделать вывод, что их могут использовать родители для удаленного наблюдения за детьми.

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Как пишет Securelist, установка сталкерского приложения может происходить тайно, при этом саму программу для последующей установки может приобрести любой человек. Такие приложения работают скрытно, и на устройстве не отображается никаких значков, указывающих на их присутствие.

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