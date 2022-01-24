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Новый мультфильм по "Трансформерам" выйдет в 2024 году

Новости
    24.01.2022, 11:32
Текст:   Анастасия Николаева
Предыдущий мультфильм по вселенной "Трансформеров" выходил в 1986 году. Фото: kinopoisk.ru Предыдущий мультфильм по вселенной "Трансформеров" выходил в 1986 году. Фото: kinopoisk.ru
Предыдущий мультфильм по вселенной "Трансформеров" выходил в 1986 году. Фото: kinopoisk.ru

Впервые с 1986 года во вселенной "Трансформеров" появится мультипликационный фильм. У него пока нет названия, но известна дата выхода - 19 июля 2024 года.

Как пишет Collider, после переноса седьмого и восьмого фильмов "Миссия невыполнима", фильма "Трансформеры: Восстание зверей" и спин-оффа "Тихого места" из-за пандемии коронавируса, Paramount Pictures заявляет о новых своих проектах.

Однако пока нет информации о режиссере, деталях сюжета, озвучке или творческой группе, связанной с проектом. Это будет первый анимационный фильм во франшизе со времен "Трансформеров" 1986 года (сериал выходил двумя годами ранее). Отмечается, что франшиза всегда пользовалась популярностью у студии, а фильм Майкла Бэя в 2007 году возродил интерес к истории о замаскированных роботах-трансформерах.

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