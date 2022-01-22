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Две части франшизы "Миссия невыполнима" перенесены на 2023 и 2024 годы

Новости
    22.01.2022, 11:27
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Седьмая и восьмая части киносериала "Миссия невыполнима" с Томом Крузом получили новые даты премьер в 2023 и 2024 годах. Такое решение приняли Paramount и Skydance.

По данным The Hollywood Reporter, седьмой фильм увидит свет 14 июля 2023 года вместо 30 сентября 2022-го, а восьмой выйдет 28 июня 2024 года вместо 7 июля 2023-го.

Издание отмечает, что это связано с пандемией COVID-19. Это не первый перенос - "Миссия невыполнима 7" должна была выйти 19 ноября 2021 года, затем 27 мая 2022. Между тем она занимает седьмую строчку топ-10 самых ожидаемых фильмов 2022 года по версии IMDb.

Однако в загашнике у кинокомпаний все же есть фильм с Томом Крузом на этот год - "Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick) выйдет 27 мая. Однажды его премьеру уже переносили с 19 ноября 2021 года.

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