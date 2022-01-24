Один из пострадавших во время стрельбы в немецком вузе скончался

Один из пострадавших в результате стрельбы в университете в немецком Гейдельберге умер. Об этом сообщает агентство dpa.

Ранее сегодня молодой человек, имя которого не называется, открыл стрельбу из винтовки в лекционном зале вуза. Пострадали четыре человека, один из них, по данным местных СМИ, оказался в тяжелом состоянии.

Сам злоумышленник, предположительно, студент того же университета, покончил с собой. Причины его поступка не установлены. По мнению полиции, у него не было сообщников, но на всякий случай стражи проводят обыск на территории вуза. Власти города призвали оказывать помощь полиции и не распространять слухи и домыслы.