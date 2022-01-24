Открылась школа Учителей года России

В России стартовал онлайн-проект для педагогов со всей страны "Высшая лига". Победители, призеры, лауреаты, финалисты и участники Всероссийского конкурса "Учитель года России" проведут открытые занятия с педагогами и поделятся секретами мастерства. Встречи организует Фонд новых форм развития образования при поддержке Министерства просвещения РФ.

- Заниматься будем два раза в месяц. В этом году состоятся онлайн-встречи с абсолютными победителями конкурса разных лет. Обладатели "Большого хрустального пеликана" проведут мастер-классы и ответят на вопросы слушателей, - рассказал руководитель проекта, учитель года Москвы-2004 Андрей Лукутин. - Проект "Высшая лига" - обмен опытом внутри профсообщества учителей. Темами первого полугодия станут: "Метапредметность как основа современного урока", "Три кита педагогики учителя XXI века", "История учительского успеха".

Присоединиться могут все желающие: и опытные учителя, и студенты педвузов, и школьники, которые хотят связать свою жизнь с педагогикой - каждый участник почерпнет для себя полезную и нужную информацию.

Все занятия транслируются на YouTube-канале проекта, а после эфиров записи можно посмотреть на официальном сайте. В среду в 16.00 онлайн-занятие проведет учитель года-2020 математик Михаил Гуров.