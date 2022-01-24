Угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс очень высока, оценил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представители СМИ поинтересовались, есть ли у Москвы разведданные о том, когда планируется якобы нападение Украины на самопровозглашенные республики Донбасса. "Мы не будем уподобляться нашим визави и заниматься теми же делами, которые напоминают собой истерику, истеричные действия", - сказал Песков. От ответа он воздержался, но заметил, что "угроза есть и сейчас она очень высока, выше, чем ранее".

Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками, на линии соприкосновения, заметил пресс-секретарь президента. Характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям - "и такая угроза есть сейчас", уверен он. И каждая отдельно взятая единица оружия, оборонительная или наступательная, "лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала операции", продолжил Песков. "Нас это не может не беспокоить, мы об этом говорим давно", - сказал он.

Москва хотела бы, чтобы в своих многочисленных заявлениях страны НАТО каждый раз призывали бы Киев даже не помышлять о возможностях силового урегулирования на Украине, заключил пресс-секретарь президента.