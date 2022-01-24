Песков не исключил новых переговоров Путина и Байдена

Конкретных договоренностей о новой встрече президентов России и США пока нет, но такое общение исключить нельзя. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вопрос личных переговоров глав двух держав будет решаться после того, как будет получен письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности, пояснил Песков.

На вопрос, насколько вероятен разговор Владимира Путина и Джо Байдена, пресс-секретарь президента России сказал: "При необходимости ничего нельзя исключать, в том числе и общение на высшем уровне". "Но каких-то пониманий на этот счет на данный момент нет", - заключил он.

Письменные ответы Вашингтона и НАТО Москва ожидает в течение недели. По словам Пескова, более конкретного понимания нет.