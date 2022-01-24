Песков не подтвердил планы локдауна из-за "омикрона"

Цифры заболевших коронавирусом растут, но не пропорционально числу госпитализаций. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Никакие локдауны никто не обсуждает", - сказал Песков. "Мы видим динамику", - заметил он. "Во многом оперштаб и мы тоже ориентируемся на очень важные данные о количестве госпитализаций, которые говорят о нагрузке на систему здравоохранения. Цифры растут, но это не приводит к пропорциональному росту количества госпитализаций", - пояснил пресс-секретарь президента.

Так что это свидетельствует, что новый штамм действительно переносится в форме, которая не приводит к повышенному количеству госпитализаций, продолжил Песков. "Остальные предположения - все "от лукавого", - заключил он.