Песков оценил заявление главкома ВМС Германии Шенбаха по Крыму

Слова главкома ВМС ФРГ вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха о принадлежности Крыма свидетельствуют о том, что в ЕС "не все потеряно", считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, вице-адмирал заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, и назвал нонсенсом утверждения о том, что Россия хочет напасть на Украину. Вскоре Шенбах подал в отставку.

"Это, действительно, заявления не в общенатовском и не в общеевропейском тренде", - отметил Дмитрий Песков. По его мнению, слова германского военного свидетельствуют о том, что в Евросоюзе "не все потеряно и есть подготовленные, серьезные люди, которые могут рассуждать о реальности, пытаясь все-таки понять истинное положение дел".