Пять богатейших людей мира потеряли 85 млрд долларов за месяц

Пять богатейших бизнесменов мира потеряли 85,07 млрд долларов капитала с начала этого года на фоне тотальных распродаж на финансовых рынках, коснулось это в основном технологических гигантов во время мощных распродаж, затронувших мировые рынки на прошедшей неделе, пишет Business Insider.

Потери на фондовом рынке сократили состояние главы SpaceX и Tesla Илона Маска на 27 млрд долларов по сравнению с началом этого года - до 243 млрд. Это также на 100 млрд меньше, чем в ноябре прошлого года, следует из индекса миллиардеров, составленного Bloomberg. Капитал соучредителя Amazon Джеффа Безоса сократился на 25 млрд долларов, а сооснователя Microsoft Билла Гейтса - на 9,5 млрд. Ларри Пейдж из Google потерял 12 млрд долларов, как и Марк Цукерберг из Meta (владеет соцсетью Facebook).

Все бизнесмены несли потери в связи с падением акций их технологических активов. Так, высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite на прошлой неделе упал на 8%, что стало худшим показателем с весны 2020 года, когда начало пандемии обвалило все мировые рынки. Индекс Nasdaq снизился на 13% с начала года. Среди причин эксперты называют рост процентных ставок в США и высокую инфляцию. Единственным миллиардером из топ-5 рейтинга Bloomberg, который не потерял деньги за прошлую неделю, стал гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, однако с начала года он все же в минусе на 10,5 млрд долларов.

На этой неделе состоится двухдневное заседание Федерального комитета по операциям на открытых рынках ФРС США, на котором, как ожидают инвесторы, регулятор объявит о сворачивании программы выкупа облигаций и анонсирует неизбежное повышение ставок для сдерживания инфляции, что может еще сильнее сократить капитал богатейших людей мира, а также обвалить не только американские площадки.