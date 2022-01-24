Почему YouTube заблокировал каналы "Русского радио" и группы "Земляне"

Блокировка российских каналов "Русского радио" и группы "Земляне" произошла еще в новогодние праздники. Администрация видеохостинга сообщила, что сделано это было из-за "нарушения норм сообщества". А причиной блокировки стало обращение не названной известной фирмы, разместившей аудиовизуальные материалы, ставшие причиной претензий, на свой канал в YouTube раньше их появления на канале "Русского Радио".

Но один из главных российских медиахолдингов "Русская медиагруппа" (владеющий и брендом "Русское радио") дал аргументированный ответ на все эти вопросы. В официальном заявлении, опубликованном на сайте "Русского радио", говорится, что "несмотря на наличие документов, подтверждающих, что контент является собственностью "Русской Медиагруппы" (владелец бренда "Русское Радио") и предоставление их в YouTube после уведомления о предстоящей блокировке, администрация видеохостинга проигнорировала доводы медиахолдинга. Мы надеемся, что данное решение администрация сервиса принимала вследствие введения их в заблуждение оппонентом, а не в рамках идеологической цензуры".

Дальше следует напоминание и о том, что "ранее YouTube блокировал ряд каналов патриотических СМИ, игнорируя и обращения их редакций в суд, и российское законодательство".

В заявлении указывается и хорошо известный всем факт, что "Русская Медиагруппа" активно занимается пропагандой русской культуры и русского языка, позиционирует себя, как патриотический медиахолдинг, и блокировка такого канала, как "Русское Радио" лишает миллионы пользователей сети важного для них контента".

Да, именно это радио первым в стране стало транслировать исключительно русскую музыку. Оно не делит исполнителей по их гражданству, а исполнители из Беларуси, Украины, Казахстана, Узбекистана и других стран, тоже поющие на русском - постоянные участники ее плейлистов. И уже многие годы "Русское радио" находится в тройке самых рейтинговых радиостанций страны, чаще - на первом месте.

"Возможно, причина не в правилах видеохостинга, а в том, что "Русское Радио" - единственная радиостанция, продвигающая исключительно русскую музыкальную культуру, а YouTube канал станции пропагандирует традиционные ценности? - Говорится дальше в заявлении медиахолдинга. - При том, что контент, который нарушает российское законодательство, пропагандирует вредные привычки, а иногда и наркотики, содержит ненормативную лексику, успешно распространяется в YouTube, и никакими "правилами сообщества" его не удаляют. Более того, не всегда удаляют даже после обращений официальных надзорных органов. В то время, как в отношении канала "Русского Радио" была, по сути, моментальная блокировка канала без возможности последующего диалога сторон, запроса дополнительных документов и информации".

Понятно, что ситуация требует скорейшего разрешения.

Поэтому заявление завершается словами:

"Русская Медиагруппа" надеется, что администрация YouTube признает ошибочность решения и восстановит каналы "Русского Радио" и группы "Земляне".

В свою очередь, "Русская Медиагруппа" оставляет за собой право обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и обратить их внимание на акт цензуры и незаконного ограничения свободы слова американской компанией для граждан РФ. России как никогда важно выработать рычаги воздействия на иностранные интернет-компании для защиты российских компаний и СМИ".

Кстати

Популярные песни группы "Земляне" можно послушать и на других сервисах.