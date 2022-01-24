Почта России разрешила оплачивать любые посылки картой курьеру

Клиенты Почты России теперь смогут оплачивать посылки от физлиц банковской картой при курьерской доставке, ранее эта опция была доступна только при доставке посылок курьером от юрлиц (интернет-магазинов или маркетплейсов). При желании посылку также можно оплатить наличными.

Сейчас отправить посылку курьером с наложенным платежом можно в 12 тысячах населенных пунктов, у всех курьеров есть при себе терминал оплаты. Услуга считается востребованной: сегодня почти каждая третья подобная посылка оплачивается картой, доля безналичных платежей в целом на почте выросла за год с 23% до 31%, говорит директор по маркетингу и развитию продуктов Почты России Артем Степин. Новая услуга будет интересна продавцам из соцсетей и сервисов объявлений, которые продают товары без договора с почтой на их доставку.

Безналичная оплата посылок с наложенным платежом была введена на почте в конце 2020 года, ранее оплата была возможна только наличными. Развитие безналичной оплаты произошло на фоне пандемии коронавируса, карантинных ограничений и, как следствие, повышенного спроса на услуги доставки от компаний электронной торговли.