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24.01.2022 22:17
Рубрика: Общество

Подготовлены новые стандарты образования для СПО

Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8663)
Для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликованы проекты федеральных государственных образовательных стандартов среднего профобразования (СПО) - всего по 44 профессиям и специальностям.

Новые стандарты более гибкие, есть дополнительный "цифровой" модуль, установлены более короткие сроки подготовки, а сам темп обучения более интенсивный.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Почему? С 1 сентября 2022 года стартует проект минпросвещения "Профессионалитет". Его суть - более короткие и практико-ориентированные программы подготовки. Планируется, что к 2024 году в программе будут участвовать более 350 тысяч студентов.

Итак, чему научат? Возьмем, к примеру, проект стандарта по специальности "Анимация и анимационное кино". Выпускник должен будет уметь создавать "визуализированное движение персонажа", заниматься "постобработкой... с использованием диджитал-технологий", далее - по выбору: или учимся создавать анимацию для компьютерных игр, или углубляемся в 3D-анимацию. Есть и другие "опции". Выучиться на аниматора после 11-го класса можно будет за 2 года 10 месяцев, после 9-го класса срок учебы будет на год больше. А вот специальность "Акушерство": здесь в основных навыках выпускника - профессиональный уход за пациентами, медпомощь во время беременности и после, медпомощь в экстренной форме. Учиться после 11-го класса 1 год 10 месяцев, после 9-го класса - на год больше.

Важно: новые стандарты вступят в силу 1 марта 2022 года. Но колледжи вправе начать обучение по ним уже сейчас, если студенты не против.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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