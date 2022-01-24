Польша начнет строительство нового заграждения на границе с Беларусью

Строительство нового заграждения на белорусско-польской границе начнется во вторник, 25 января. Об этом проинформировала пресс-секретарь главного Пограничной стражи Польши Анна Михальская.

"В соответствии с планом завтра начинается строительство заграждения на границе с Беларусью", - приводит ее слова ТАСС. Как рассказала Михальская, ранее уже были начаты подготовительные работы, запущено производство металлических конструкций. 25 января на границе начнется установка свай и их бетонирование.

Напомним, вопрос о строительстве заграждения встал после обострения миграционного кризиса в ноябре 2021 года. Тысячи беженцев предпринимали неоднократные попытки прорваться через границу в Польшу с целью пройти в Германию. В начале кризиса на границе с Беларусью Польша построила ограждение из колючей проволоки, однако оно не смогло остановить нелегалов. В связи с этим было принято решение возвести новое капитальное сооружение длиной 186 километров и высотой 5,5 метра. Оно будет оснащено камерами и датчиками движения.

Предполагалось, что работы начнутся еще в середине декабря, но выбор подрядчиков затянулся. На проект из бюджета выделено 644 миллионов злотых (около 160 миллионов долларов) - в 2,5 раза меньше, чем планировалось изначально.

Окончание строительства намечено на конец июня 2022 года.