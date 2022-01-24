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24.01.2022 15:32
Рубрика: Digital

Пользователи iPhone 13 сообщают о "розовой" болезни гаджетов

Текст: Олег Капранов
Экраны новейших смартфонов iPhone 13 начинают работать в оттенках розового. Об этом пишут пользователи на технологических форумах. Предполагается, что проблема носит программный характер, но решения пока не найдено.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пользователи смартфонов iPhone 13 жалуются на проблему с цветопередачей дисплеев, которая приводит к тому, что экран окрашивается в розовый цвет, а сам смартфон начинает работать медленнее. Apple пока официально не реагирует, но работники ее техподдержки, по данным издания GizmoChina, утверждают, что проблема носит сугубо программный характер

Фото: AP Photo/Vincent Yu
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В настоящий момент нет информации о том, что именно вызывает такой эффект. В российском офисе Apple не смогли ответить на вопросы "РГ". Эксперты предполагают, что проблема может быть вызвана одной из последних версий прошивки, в частности бета-версией, выпущенной в середине января.

По словам владельца сервисного центра Дмитрия Дружбина, в их практике пока таких случаев не было, но в любом случае, первое, что стоит сделать пользователю - это создать резервную копию своих данных, так как данные могут пострадать при устранении причин сбоя либо при появлении дополнительных ошибок.

"Совсем не удивлюсь, если проблема носит программный характер. Благо, примеры такого уже были - на iPhone 10 переставали корректно работать сенсоры на экранах, и опять же - в результате программной ошибки. В последних моделях iPhone мы видим очень тесную интеграцию железа и софта и это несет свои риски, что мы сейчас и наблюдаем. Если вы столкнулись с таким поведением своего смартфона, главное - не паниковать и не совершать резких движений", - сообщил Дружбин.

По словам эксперта, начать стоит с того, чтобы сделать резервную копию и после этого сбросить аппарат до заводских настроек. Если это не помогло, тогда обратиться в проверенный сервис для проверки. Причем если устройство еще на гарантии - то конечно в авторизованный сервис. Проверить информацию о гарантийном статусе гаджета можно в соответствующем разделе настроек.

По информации китайских СМИ, в ближайшие дни Apple выпустит очередное обновление, которое должно решить указанную проблему. В настоящий момент релиз iOS 15.3 активно тестируется.

Digital Гаджеты Компании Информационные технологии Apple

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